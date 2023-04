Chatri Sityodtong: ONE Championship só seria co-promovido com o UFC, outras marcas simplesmente não são grandes o suficiente

Não espere que o ONE Championship seja co-promovido com outras organizações de MMA em um futuro próximo.

Isso é de acordo com o CEO da ONE, Chatri Sityodtong, que respondeu a uma pergunta sobre a empresa sediada em Cingapura possivelmente se unindo a outra promoção, como o que o Bellator MMA fez com o RIZIN nos últimos anos. A co-promoção tem sido muito rara no MMA e Sityodtong realmente não vê necessidade de explorar essa opção para o ONE Championship, a menos que haja a oportunidade de potencialmente trabalhar com quem ele considera o outro maior show da cidade.

“Apenas UFC”, disse Sityodtong no A Hora do MMA. “Olhe, novamente, se você olhar para os maiores jogadores da indústria de esportes de combate, fatos e números puros. Esqueça o marketing. Puros fatos e números. O relatório da indústria da Nielsen, se você é fã e não sabe de nada, veja os seguidores que o ONE tem. Temos 70 milhões de seguidores nas mídias sociais em todo o mundo, incluindo a China e outras coisas. Acho que o UFC tem mais de 100 milhões.

“Está muito claro que existem dois grandes gigantes – um no leste e outro no oeste.”

O estudo referenciado por Sityodtong foi lançado pela Nielsen Sports em 2021, que divulgou as maiores propriedades esportivas do mundo enquanto media tudo, desde o alcance orgânico na televisão até a influência nas mídias sociais e visualizações de vídeos em várias plataformas.

O relatório constantemente elogiava o ONE Championship e o UFC como os dois maiores players em esportes de combate. Quando se trata de alcance televisivo, o ONE Championship ficou em 406 milhões com o UFC em 259 milhões globalmente.

Sityodtong foi rápido em mencionar esse estudo novamente quando perguntado sobre competidores globais no MMA porque, em sua mente, existem apenas duas ameaças logísticas para o ONE Championship atualmente promovendo eventos em todo o mundo.

“É UFC e Bellator”, disse Sityodtong. “Acho que você deveria dar uma olhada em fatos e números concretos. Vejamos a Nielsen, que apresentou um relatório das 10 maiores propriedades de mídia esportiva. Eles lançaram isso no ano passado, acho que cerca de um ano atrás. De acordo com Nielson, nosso alcance de TV, alcance único, ou seja, os espectadores que assistem ao ONE Championship são, acho, 409 milhões. O UFC foi de 259 milhões, são números globais, e o Bellator foi de 11 milhões. Esses são em esportes de combate.

“Se você é um fã casual, basta ir a todas as páginas de mídia social. Veja o número de seguidores, veja a taxa de engajamento, veja o número de visualizações de vídeo. Vamos dar uma olhada no Facebook. O UFC tem, acho, 40 milhões de fãs no Facebook. Temos 38 milhões de fãs no Facebook. Bellator tem 2 milhões ou 3 milhões, acho que o PFL tem 1 milhão. Mas você tem que olhar para as taxas de engajamento. É assim que você sabe se tem uma base de fãs real.”

Por acreditar que o ONE Championship e o UFC são os dois maiores gigantes em esportes de combate, Sityodtong realmente não vê necessidade de co-promover com outra marca.

Sityodtong diz que não está preocupado com hype ou marketing, especialmente quando se trata de certos lutadores recebendo muita atenção. Em sua mente, tudo se resume a talento e habilidade e ele estaria disposto a colocar o melhor dos melhores do ONE contra os maiores lutadores do UFC porque Sityodtong considera isso o melhor do esporte.

“Eu realmente acredito em nosso talento”, disse Sityodtong. “Eu não vejo isso de novo de uma forma pura, quanto hype de marketing, quem é bom nas mídias sociais, etc. Novamente, muito pode ser mal comercializado ‘esse cara é incrível!’ Na verdade, ele não é um grande lutador, mas é incrível no Twitter. Ele é incrível em autopromoção e isso pode se perder na confusão, especialmente com um fã casual ou mainstream.

“Mas em ONE, posso dizer que todas as pessoas nessas diferentes disciplinas são as melhores do planeta.”

Embora pareça altamente improvável que o UFC faria parceria com alguém, Sityodtong não está exatamente chamando a promoção porque ele está mais do que feliz com o produto e os lutadores que já tem no ONE Championship.

De qualquer forma, o interesse de Sityodtong na co-promoção realmente se resumia à competição e não à quantia de dinheiro que ele adicionaria à sua conta bancária trabalhando de mãos dadas com o UFC.

“Sim, sou um homem de negócios, sou um empresário, mas sempre fui um artista marcial”, explicou Sityodtong. “Não há dinheiro – se alguém me oferecesse US$ 10 bilhões para comprar o ONE, isso não me motivaria. Não tenho Ferrari. Eu tenho um carro, um Toyota. Eu não tenho coisas materiais. Minha vida não é guiada por coisas materiais.

“Os momentos mais felizes da vida são quando estou treinando Muay Thai ou fazendo jiu-jitsu. Essas são as duas horas mais felizes do meu dia, todos os dias.”