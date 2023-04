Checo Perez fala sobre seu relacionamento com o companheiro de equipe da Red Bull, Max Verstappen

Mmexicano Fórmula 1 motorista Sérgio ‘Checo’ Pérez falou um pouco mais sobre sua relação com Max Verstappenseu companheiro de Red Bull.

Após uma briga entre os dois no final da temporada de 2022 no Brasil e um pequeno momento de tensão em Jeddah em 2023, muito se falou sobre a ideia de que eles poderiam se enfrentar no final da temporada enquanto lutavam pelo campeonato.

Em declarações à imprensa, o guadalajara de 33 anos deitou por terra qualquer ideia de que os dois pilotos não gostam um do outro e estão em guerra.

“Para ser honesto, temos muito mais respeito um pelo outro do que as pessoas podem pensar”, disse o mexicano.

“Há um ótimo clima na equipe.

“Existe um nível muito alto de respeito entre eles, com todos os engenheiros do lado dele e do meu.

“Acho que somos maduros o suficiente para saber o que é certo e o que é errado e, enquanto for esse o caso, não espero que isso mude.”

Uma batalha pelo título de Checo Perez x Verstappen?

Com Red Bull claramente tendo o melhor carro do grid de 2023 por alguma distância, com base nas três primeiras corridas, houve a sugestão de que os dois pilotos lutarão pelo campeonato de pilotos como companheiros de equipe.

Dado Verstappen é o centro do Red Bull projeto e é o mais rápido dos dois drivers, isso parece uma perspectiva improvável, pois exigiria Red Bull dando preferência a Pérez em algumas situações.