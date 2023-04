Checo Perez garante mais um pódio: quantos ele tem em sua carreira na F1?

Checo Perez continuou seu impressionante início de a temporada 2023 da Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio do Azerbaijão na tarde de domingo.

O piloto mexicano começou a corrida em P3, mas um safety car apareceu em boa hora o que significava que, já tendo ultrapassado Charles Leclerc na pista para o P2, ele também conseguiu se adiantar Red Bull companheiro de equipe, Max Verstappen.

Ele foi impressionantemente consistente quando assumiu a liderança da corrida em Baku e continuou seu excelente recorde de vitórias em circuitos de rua.

Desde que entrou Red Bull, Pérez aumentou o número de pódios em sua carreira na F1. O mexicano chegou a 19 pódios com a equipe. No entanto, essas não são as únicas vezes em que ele subiu ao pódio.

No Sauber, Pérez acumulou três pódios. No Força Índia, ele tinha cinco. No Ponto de Corridaele subiu ao pódio duas vezes.

Todos os pódios de Checo Perez na F1

1. Malásia 2012 / 2º lugar / Sauber

2. Canadá 2012 / 3º lugar / Sauber

3. Itália 2012 / 2º lugar / Sauber

4. Bahrain 2014 / 3º lugar / Force India

5. Rússia 2015 / 3º lugar / Force India

6. Mônaco 2016 / 3º lugar / Force India

7. GP da Europa 2016 / 3º lugar / Force India

8. Azerbaijão 2018 / 3º lugar / Force India

9. Turquia 2020 / 2º lugar / Racing Point

10. Sakhir 2020 / 1º lugar / Racing Point

11. Azerbaijão 2021 / 1º lugar / Red Bull

12. França 2021 / 3º lugar / Red Bull

13. Turquia 2021 / 3º lugar / Red Bull

14. Estados Unidos 2021 / 3º lugar / Red Bull

15. México 2021 / 3º lugar / Red Bull

16. Austrália 2022 / 2º lugar / Red Bull

17. Emilia Romagna 2022 / 2º lugar / Red Bull

18. Espanha 2022 / 2º lugar / Red Bull

19. Mônaco 2022 / 1º lugar / Red Bull

20. Azerbaijão 2022 / 2º lugar / Red Bull

21. Grã-Bretanha 2022 / 2º lugar / Red Bull

22. Bélgica 2022 / 2º lugar / Red Bull

23. Singapura 2022 / 1º lugar / Red Bull

24. Japão 2022 / 2º lugar / Red Bull

25. México 2022 / 3º lugar / Red Bull

26. Abu Dhabi 2022 / 3º lugar / Red Bull

27. Bahrain 2023/ 2º lugar / Red Bull

28. Arábia Saudita / 1º lugar / Red Bull

29. Azerbaijão / 1º lugar / Red Bull