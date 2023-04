Checo Perez pode perder pontos devido à decisão da FIA

Sérgio Checo Pérez teve um fim de semana difícil no Grande Prêmio da Austrália, pouco antes da Fórmula 1 quebrar.

O piloto da Red Bull enfrentou uma série de problemas com seu carro que o levaram a largar a corrida em último no grid.

Apesar dos contratempos, o mexicano fez um ótimo desempenho e conseguiu avançar várias posições durante a corrida para terminar em quinto lugar no circuito de Albert Park, somando 11 pontos com a volta mais rápida.

Porém, uma decisão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) pode fazer com que ele perca uma posição e perca pontos no campeonato.

O Mundo D informa que o piloto de Guadalajara pode cair para a sexta colocação e perder três pontos no ranking de pilotos.

A FIA está considerando a possibilidade de renunciar Carlos Sainzpenalização do espanhol, o que significaria que o espanhol recuperaria o quarto lugar e todos os pilotos atrás dele perderiam uma posição.

Embora três pontos possam não parecer muito condenatórios, eles podem fazer uma grande diferença para Checo Pérez em um final de temporada apertado.

Em 18 de abril, Carlos Sainz e a Ferrari se reunirá com a FIA para apelar contra a penalidade de cinco segundos resultante de uma colisão com Fernando Alonso na última volta da corrida em Melbourne.

A FIA emitirá sua decisão após a realização da reunião.

A decisão da FIA não afetará a classificação

Se o piloto espanhol recuperar o quarto lugar, Checo passará para o sexto lugar e somará apenas 8 pontos no GP da Austrália.

Apesar disso, Max Verstappen se manteria na liderança da tabela com 69 pontos, Checo seguiria com 51 pontos e Fernando Alonso ocuparia a terceira posição com 45 pontos.