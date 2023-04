Checo Perez revela a chave para vencer Verstappen na corrida pelo título da F1

Max Verstappen e Sérgio Perez são considerados os dois principais candidatos à conquista do Fórmula 1 título em 2023. Os dois companheiros de Red Bull venceram todas as três primeiras corridas da temporada, com o holandês registrando duas vitórias e Pérez obtendo um.

Fernando Alonso, George Russell, Lewis Hamilton, Carlos Sainz e Charles Leclerc também poderia concorrer ao título, mas por enquanto é Verstappen e Pérez que lideram a classificação com 69 e 54 pontos, respectivamente.

“Sim certamente,” Pérez disse ao Motorsport Week quando perguntado se ele poderia ganhar o título nesta temporada.

“Temos um carro muito forte, um pacote muito forte, um carro com o qual me sinto confortável e estou trabalhando bem e um carro que também acredito que na direção que tomamos com o desenvolvimento, posso tirar o máximo proveito dele. isto.

“Acho que é importante permanecer na luta ao longo da temporada. Ter um carro no qual você pode ser competitivo em qualquer situação em que estiver.”

ideias claras

Enquanto isso, Pérez explicou qual seria a chave para vencer Verstappen no que poderia ser uma corrida pelo título acirrada.

“Se eu quiser ganhar o campeonato, tenho que vencer máx. Fim de semana entra, fim de semana sai”, Pérez adicionado. “Para manter esse nível de consistência ao longo da temporada.

“É difícil dizer [how many wins I need]. É tudo uma questão de consistência. Você pode vencer 15 corridas, mas se nas outras corridas você apenas bater e desistir e assim por diante, não é suficiente.

“Acho que é apenas atingir esse nível de consistência e levá-lo corrida a corrida.”