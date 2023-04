Checo Perez revela o emprego dos sonhos se não estivesse na F1… você não vai acreditar!

Taqui não há dúvida de que Sérgio Perez é um dos melhores pilotos do Fórmula 1 grid hoje, mas… o que teria acontecido se o mexicano não tivesse se dedicado ao automobilismo? Que outra profissão ele teria escolhido?

Como parte de uma promoção da F1, os pilotos revelaram seus empregos dos sonhos se não tivessem se dedicado ao automobilismo e, surpreendentemente, nem todos escolheram carreiras relacionadas ao esporte.

Em ChecoNo caso dele, a mudança de carreira não seria tão drástica pois ele continuaria no mundo esportivo, apenas como dirigente, já que gargalhava assegurando que “o atleta faz o trabalho e você fica com o dinheiro”.

O que Max Verstappen, companheiro de equipe de Checo na Red Bull, teria escolhido?

O holandês continuaria no mundo das pistas. Não de carro, mas de moto.

Outro que escolheria duas rodas é Fernando Alonso. O asturiano disse que gostaria de andar de bicicleta e “fazer o Tour de France”.

Outros pilotos que ficaram pelo lado esportivo foram Valteri Bottas, que gostaria de jogar hóquei na grama; Lando Norrisque gostaria de jogar golfe, esporte que já pratica, e George Russelque declarou que gostaria de ter sido jogador de futebol, já que é um fiel torcedor do Lobos na Premier League.

Aqueles que escolheriam o oposto do esporte

A profissão mais popular é a arquitetura; Charles Leclerc, Alex Albon, Nyck de Vries e Pierre Gasly iria para qualquer coisa relacionada a edifícios, casas e paisagem urbana.

Sete vezes campeão da F1 Lewis hamilton iria para a música para fazer parte de uma banda, enquanto Yuki Tsunoda seria um chef.

Aqueles que continuariam a aumentar sua adrenalina são Kevin Magnussen e Logan Sargentoambos escolheriam a aviação como o emprego dos seus sonhos.

Finalmente, o motorista que recebe a escolha mais estranha do dia é Nico Hülkenbergque gostaria de ser um “agente especial disfarçado”.