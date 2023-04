Checo Perez vai correr ao lado do pai no GP do México

Sérgio Perez não vai correr sozinho no GP da Cidade do México enquanto se prepara para dividir a pista com seu pai, Antonio Perez Garibay.

O pai de Checo Perez, Fórmula 1 piloto da Red Bull, anunciou através de sua conta no Instagram que estará competindo nos eventos em torno do GP da Cidade do México.

“Checo e seu pai vão disputar o GP da Cidade do México nos dias 27, 28 e 29 de outubro. Obrigado ao meu amigo Jeronimo De Yturbe e a equipe Alpha Racing na Supercopa MX. Estou ansioso para vê-lo, e o melhor ainda está por vir”, escreveu ele.

Aos 63 anos, Antonio Perez tem a oportunidade de, mais uma vez, realizar o sonho de ser piloto de corridas.

Quem é Antonio Perez Garibay, o pai do tcheco?

Nascido em 11 de junho de 1959 em Jalisco, Antonio Perezveio de origens muito humildes.

Teve que começar a trabalhar ainda criança quando trabalhou como padeiro, bolero, taxista mas foi na época de trabalhar como mecânico que seu amor pelos carros começou a florescer.

Ele ganhou uma valiosa experiência como mecânico ao lado de Francisco Rodríguez del Fierrodono da oficina, e pôde iniciar a carreira de piloto de corridas.

O pai de Checo se firmou no esporte a ponto de competir em Daytona e sagrar-se campeão nacional da Marlboro Cup em 1987.

Uma grave lesão nas costas sofrida durante uma corrida de exibição, no entanto, interrompeu sua carreira como piloto.

Ele continuou envolvido no automobilismo, mas como gerente, trabalhando ao lado Adrian Fernandez e Tomas Lopez Rocha.

A paixão pela velocidade foi incutida nos filhos Antonio e Sergio Perez, que desde cedo começaram a correr de kart, até chegarem às pistas profissionais.

Depois de muitos anos afastado das pistas, Antonio Pérez Garibay vai dividir a pista do Autódromo Hermanos Rodriguez com seu filho, Checo, no que será sem dúvida um momento emocionante para a família.