Checo Perez vence GP do Azerbaijão Sprint Race à frente de Leclerc

Sérgio Perez começou a correr em Baku no sábado e saiu vitorioso da Sprint Race para se tornar a primeira corrida de Fórmula 1 a vencer sob o novo formato.

O Red Bull piloto terminou à frente de ambos os segundos colocados Charles Leclerc e seu companheiro de equipe Max Verstappen, que ficou em terceiro. Lewis hamilton terminou em sétimo, atrás do companheiro de equipe George Russel, Carlos Sainz e Fernando Alonso.

“Foi bom! Muita pressão sobre nós, nossas equipes, mecânicos, pilotos, então sair com o máximo de pontos era o objetivo, mas sabemos que amanhã é a corrida principal”, Pérez observado.

“Fomos capazes de aprender um pouco, mas obviamente amanhã teremos cargas de combustível muito maiores e as condições da pista serão diferentes, mas acho que houve um bom aprendizado hoje e sim, o P3 não é ideal para a corrida de amanhã, mas darei é ir e lutar pela vitória.”

Red Bull tinha informado que VerstappenO carro de uma pessoa sofreu danos no piso após entrar em contato com Russelde Mercedes na primeira volta.

“Muito bem, Max, com um carro danificado que foi bom, muito bem”, disse o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner. Verstappen após a corrida.

Infeliz Verstappen

No entanto, Verstappen não estava nada feliz com o incidente ocorrido no início do Sprint de sábado.

“Eu simplesmente não entendo por que você precisa correr tanto risco na primeira volta, subvirar no meu side pod e criar um buraco, todos nós temos pneus frios, é sempre fácil travar.

“Mas nessa bela forma de explicar companheiro, trancado ou olhar para o onboard, não faz sentido. Ainda chegamos ao P3, conseguimos alguns bons pontos, mas é o que é.”

Verstappen aproximou-se Russel assim que ele saiu de seu Red Bull após o final da corrida. Os dois homens discutiram sobre o que aconteceu, com Russel descartando a responsabilidade.

Leclerc largará em primeiro no grid no domingo, seguido por Verstappen e Pérez. Sainz será o quarto, com Hamilton começando em P5.