Chelsea x Real Madrid | Liga dos Campeões: Falamos tanto sobre Vinícius que esquecemos o que Rodrygo pode fazer

RO eal Madrid voltou a dominar em Inglaterra. Depois de vencer o Liverpool por 5–2 em Anfield na rodada anterior, Los Blancos derrotou o Chelsea por 2–0 em Stamford Bridge para avançar para as semifinais da Liga dos Campeões.

Nenhum Karim Benzema ou Vinícius Juniors se destacou desta vez, com Rodrygo Goes e Fede Valverde vindo à tona para levar o Real Madrid à vitória.

Rodrygo também é um jogador de classe mundial

Todos elogiam Vinicius e tendemos a esquecer que Rodrygo também é um jogador de nível mundial.

Ele pode driblar os adversários e se unir aos companheiros de equipe no ataque, sendo clínico na frente do gol quando necessário. Desta vez, ele marcou dois gols em Stamford Bridge.

O de sempre: Courtois

O goleiro belga fez uma grande defesa pouco antes do intervalo para negar Marc Cucurella à queima-roupa.

Sua defesa foi comemorada como um gol pelos jogadores do Rela Madrid. Mais uma vez, ele mostrou que é o melhor arremessador do mundo.

O que não era para acontecer, aconteceu

O Militão recebeu o cartão amarelo no meio do primeiro tempo e vai perder o jogo de ida das semifinais.

Lá, a defesa do Real Madrid pode enfrentar Erling Haaland e muitos se perguntam quem pode parar o atacante norueguês.

Antonio Rudiger poderia ser designado para esta tarefa. Ele foi sólido depois de sair do banco para substituir o ferido David Alaba no intervalo.

domínio uruguaio

Valverde fez tudo na noite de terça-feira. Ele armou Rodrygo, quebrou linhas, colocou o lateral para frente e defendeu bem durante todo o jogo.

Uma atuação de destaque do internacional uruguaio.

Havertz não começou na primeira mão…

O atacante alemão foi de longe o melhor jogador do Chelsea. E o pior para o time inglês é que ele começou no banco no jogo de ida.

Criou perigo à frente da baliza do Real Madrid e incomodou os defesas da casa.