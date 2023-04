Cheque de saldo do vale-presente Amex em balance.amexgiftcard.com (2023)

Amex Card é um cartão de crédito pré-pago que fazia parte do American Express Group. No entanto, após a pandemia, o nome Amex Card não é mais usado e, em vez disso, é popularmente conhecido como American Express Gift Card. No entanto, os cartões Amex ainda estão em uso e funcionam perfeitamente em lojas que aceitam cartões American Express. Neste guia, falaremos sobre tudo o que você precisa saber sobre o Amex Gift Card, como verificar o saldo em https://balance.amexgiftcard.com e como fazer login. Vamos começar.

O que é o Amex Gift Card?

Amex Gift Card é um cartão presente pré-pago de uso único emitido pela American Express. O uso único significa que não pode ser recarregado depois que o saldo restante expirar. Normalmente, os usuários recebem uma mensagem toda vez que gastam um valor no cartão. No entanto, às vezes a mensagem não é recebida e os usuários ficam preocupados com o que acontecerá se o pagamento for recusado em uma loja na frente de todos.

Quando você ou alguém deseja comprar um Amex Gift Card, (agora American Express Gift Card), eles têm várias opções de denominação para escolher que começam em $ 25 e vão até $ 500. No entanto, como mencionado anteriormente, o Amex Gift card é um cartão de uso único, ou seja, seja $ 25 ou $ 500, uma vez usado, não pode ser recarregado.

Como comprar o Amex Gift Card?

Se você deseja comprar um Amex Gift card, você tem três opções para fazê-lo. Em primeiro lugar, você pode comprar o Amex Gift Card em seu site oficial, ou seja, amexgiftcards.com. Aqui, você deve preencher as informações necessárias, como seu comprovante de identidade, conta bancária e outro número de cartão de onde o cartão será recarregado para uso inicial. Depois disso, você receberá o vale-presente por correio.

A segunda maneira de comprar um Amex Gift Card é visitando qualquer mercearia, drogaria ou loja de departamentos. Lá você verá agentes de cartões Amex circulando por aí. Você pode conversar com eles e descobrir os documentos necessários. Esse processo geralmente é o melhor porque as chances de conseguir o cartão são bem altas. Além disso, você não terá nenhum erro durante o processo de inscrição, pois o agente cuidará de tudo.

A terceira maneira é obter o cartão ligando para a American Express. Nunca vimos esse método sendo usado, mas, de acordo com algumas fontes, esse também é um método de compra do cartão-presente Amex. Se você quiser, pode tentar isso, mas o melhor método é o segundo.

Verifique o saldo do vale-presente Amex em https://balance.amexgiftcard.com Amex Login



Curiosamente, existem novamente três maneiras de verificar seu saldo no Amex Gift Card. Estaremos discutindo todos eles em detalhes.

Método 1: Usando https://balance.amexgiftcard.com

A primeira e mais simples maneira de verificar o saldo do seu Amex Gift Card é usar o site oficial de verificação de saldo do cartão Amex Gift que é https://balance.amexgiftcard.com. Se você não sabe, siga estes passos:

Copie e cole este URL na barra de endereços: https://balance.amexgiftcard.com Agora, digite o número do cartão de 15 dígitos, Data de validade, Código de segurança e Seu endereço de e-mail registrado. Clique em Continuar. Você poderá ver o saldo no canto superior direito.

Este é de longe o método mais fácil de verificar o saldo do seu cartão Amex. Se isso não for adequado para você, o próximo método é para você.

Método 2: Usando SMS

Se já utiliza o cartão há algum tempo, deverá receber sempre uma mensagem a indicar o valor gasto e o valor restante. Pesquise essa mensagem para ter uma ideia aproximada.

Caso não o encontre, deverá enviar um SMS para o número que se encontra no verso do seu Cartão com o texto BAL iniciar. Deverá então receber um SMS informando o saldo atual disponível no seu cartão.

Método 3: ligando para o suporte ao cliente

O suporte ao cliente pode fornecer o saldo exato do seu Amex Gift Card, desde que o último gasto tenha sido feito há pelo menos 4 horas. Isso porque o sistema da executiva de atendimento é atualizado a cada 4 horas e não instantaneamente enquanto você faz uma compra com o cartão. Se você deseja usar este método para verificar o saldo do cartão Amex, siga estas etapas:

Ligue para 1-888-846-4308 de seu número de celular registrado. Tenha em mãos seu comprovante de identidade e seu código de segurança. Navegue pelo IVR para falar com um agente. Quando o agente atender a ligação, diga a ele que deseja saber o saldo. Forneça os detalhes necessários e ouça seu saldo.

Como fazer login no Amex Gift Card?

Entrar no Amex Gift Card é tão simples quanto verificar o saldo do próprio cartão. Você só precisa acessar HTTP://amexgiftcard.com e clicar em entrar no canto superior direito.

Insira os detalhes necessários e clique em Continuar. No painel do cartão Amex, você pode verificar facilmente o saldo do seu cartão-presente e gerenciar os controles.

Como o Amex Gift Card é um cartão de uso único, ele não pode ser recarregado. Mais ainda, sendo um vale-presente, deve ser presenteado a uma pessoa que você ama ou que o ajudou em alguma coisa. Os cartões-presente não são para uso pessoal, mas ninguém reclamaria se você o fizesse.

Por outro lado, existem muitos outros cartões que permitem a recarga, como The Destiny Card e Sam’s Club Credit Card.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode verificar o saldo do seu Amex Gift Card com a ajuda de https://balance.amexgiftcard.com. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda estiver enfrentando algum problema ou tiver alguma dúvida, comente abaixo.

