Chiefs aumentam o ataque com a adição do ex-49ers e wide receiver do Giants, Richie James

Tos campeões da NFL, Kansas City Chiefsfizeram um movimento para reforçar seu corpo de wide receivers contratando ex- Gigantes de Nova York jogador Richie James. De acordo com a NFL Media, os termos do acordo não foram divulgados.

James, de 27 anos, acaba de sair de uma temporada de estreia com os Giants, registrando recordes na carreira com 57 recepções, 569 jardas de recepção e quatro touchdowns. Ele se juntou aos Giants em um contrato de um ano no ano passado e aproveitou ao máximo sua oportunidade.

James entrou na liga em 2018 como uma escolha de sétima rodada do São Francisco 49ers fora de Médio Tennessee. Durante sua passagem de três anos com o 49ers, ele registrou 38 recepções, 689 jardas de recepção e três touchdowns.

Em 2020, ele teve um aumento significativo no tempo de jogo e na produção, com destaque para o excelente desempenho em um jogo contra o Green Bay Packers sobre “Quinta à noite futebol.” Nesse jogo, ele conseguiu nove recepções para 184 jardas e um touchdown.

Infelizmente, James sofreu uma lesão no joelho que exigiu cirurgia durante o verão de 2021 e foi forçado a perder toda a temporada.

Richie James dará profundidade ao ataque aéreo dos Chiefs

Com JuJu Smith-Schuster e Mécole Hardman partindo para o Patriotas e Jets, respectivamente, os Chiefs precisavam encontrar um substituto. James agora se junta a uma ampla sala de receptores que inclui Marquez Valdés-Scantling, Kadarius Toney e Skyy Moore.

James está entusiasmado com a oportunidade de se juntar ao chefes e contribuir para o seu sucesso. “Estou animado por fazer parte deste talentoso grupo de recebedores e trabalhar com uma equipe técnica tão boa”, disse ele em um comunicado. “Estou ansioso para conhecer meus novos companheiros de equipe e ajudar os Chiefs a vencer os jogos.”

O gerente geral do Chiefs, Brett Veach, elogiou James por sua versatilidade, velocidade e habilidade de jogo, dizendo: “Estamos entusiasmados em adicionar Richie à nossa lista. Ele traz um conjunto de habilidades único que complementará nosso ataque e times especiais. Seu velocidade e versatilidade fazem dele uma adição valiosa para nossa equipe.”

A contratação de James fornece aos Chiefs a profundidade necessária e um jogador com um histórico comprovado de produção. Resta saber como ele se encaixará no esquema ofensivo do time, mas com seu talento e experiência, James deve conseguir causar um impacto significativo para os Chiefs na próxima temporada.