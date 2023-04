Chocante, LULA não brinca em serviço e toma decisão que pode afetar quem está no BOLSA FAMÍLIA

O Governo Federal é responsável pela liberação de diversos benefício sociais, dentre eles, o mais popular, Bolsa Família. O programa foi relançado pelo novo governo no mês de março, com novos benefícios e também algumas regras extras.

A saber, o benefício é destinado às famílias em situação de pobreza. No entanto, caso os pais ou responsáveis pela família não cumpram os novos requisitos, o pagamento do Bolsa Família pode ser imediatamente suspenso. Acontece que as novas regras devem ser seguidas à risca, como, por exemplo, manter a boa frequência das crianças na escola, bem como manter a carteira de vacinação atualizada.

Nesse sentido, é importante deixar claro que as regras citadas acima vêm sendo cobradas de perto pelo atual Governo LULA. Dessa forma, caso o cidadão não cumpra o seu benefício do Bolsa Família será afetado, podendo ser cortado. Veja mais informações a seguir.

O que pode cortar o pagamento do Bolsa Família?

Como já mencionado, a frequência das crianças na escola passou a ser um dos principais requisitos para o pagamento do Bolsa Família. Atualmente, muitos pais e mães responsáveis pela família têm recebido notificações do programa social alertando sobre a importância da frequência dos filhos da unidade de ensino.

Todavia, é importante destacar que o aviso não está relacionado a uma suspensão do pagamento do benefício. Trata-se apenas de um alerta do Governo aos beneficiários.

A notificação enviada pelo governo contém a seguinte mensagem: “O Bolsa Família voltou. A partir deste mês, além dos benefícios que você já recebia, a sua família vai receber também o Benefício Primeira Infância. O valor de R$ 150 será pago para cada criança da família que tiver até 6 anos e que esteja no cadastro da família. Mantenha seu cadastro atualizado e as crianças na escola. Para mais informações ligue 121“.

Como evitar a suspensão do Bolsa Família?

De antemão, é válido frisar que para continuar recebendo o pagamento do Bolsa Família, a família deve manter seus dados do CadÚnico atualizados, pois é por meio do sistema cadastral que o Governo Federal consulta as informações pessoais necessárias e primordiais para a concessão do benefício.

Portanto, confira algumas informações que devem ser anexadas no Cadastro Único para que o benefício não seja cortado:

Morte ou nascimento de membros da família;

Mudança de endereço;

Membros da família que se mudaram da residência;

Alteração na renda familiar;

Transferências ou saídas de escolas, caso a família tenha crianças.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para entrar no programa, o cidadão deve ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico), e corresponder aos seguintes requisitos:

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 218,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).



Além disso, como forma de as famílias se manterem na folha de pagamentos do benefício, será preciso:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 a 5 anos, e de 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Ademais, a família deve sempre manter atualizado o CadÚnico (pelos menos, a cada 24 meses).

Calendário do Bolsa Família – abril

Confira as datas do pagamento do Bolsa Família a seguir:

14 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 1;

17 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 2;

18 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 3;

19 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 4;

20 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 5;

24 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 6;

25 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 7;

26 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 8;

27 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 9;

28 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 0.