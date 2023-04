Chris Claybrooks, jogador do Jaguars, é preso por agressão

Jacksonville Jaguars cornerback Chris Claybrooks foi preso no sábado em Nashville, Tennessee, sob a acusação de agressão doméstica com lesões corporais e vandalismo.

Isso está de acordo com os registros do tribunal do condado de Davidson. O Florida Times Union informou que a estrela da NFL Claybrooks supostamente pegou um celular da mão de uma mulher, que ele danificou ao jogá-lo no chão como parte de uma discussão.

Esta mulher disse à polícia que estava Claybrooks‘ ex-namorada e ela apresentava hematomas e escoriações na mão, segundo depoimento obtido pelo jornal.

Desde a prisão no sábado, Claybrooks foi lançado em um título de 2.500 dólares. As duas acusações contra ele são consideradas contravenções.

“O jaguares estão cientes de um incidente recente em Nashville, Tennessee envolvendo Chris Claybrooks e estão atualmente em processo de coleta de informações”, disse o jaguares disse em um comunicado a vários meios de comunicação. “Não teremos mais comentários neste momento.”

Os registros do tribunal mostram que uma audiência foi marcada para 1º de maio. Claybrooks foi uma escolha da sétima rodada em 2020. Na última temporada, ele jogou em todos os 17 jogos pelo jaguares e ele acumulou 13 tackles.

Claybrooks jogou seu futebol americano universitário em Tigres de Memphis time de futebol. Ele tem 24 anos e nasceu em Nashville, onde foi preso.