Chris Hemsworth estará em menos filmes após a revelação do Alzheimer

Aembora Chris Hemsworth tem apenas 39 anos de idade, uma revelação recente sobre seu risco de Alzheimer mudou seus planos de carreira.

O ator que interpreta Thor no Universo Cinematográfico Marvel está concluindo os projetos com os quais já havia concordado, mas planeja dar um passo atrás.

Revelação de Alzheimer de Chris Hemsworth

Isso porque ele descobriu durante um episódio de sua série ‘Limitless’ que ele tem geneticamente oito a 10 vezes mais chances de desenvolver Alzheimer no futuro.

“Isso realmente desencadeou algo em mim para querer tirar uma folga”, disse ele à Vanity Fair.

“Desde que terminamos o show, tenho completado as coisas para as quais já fui contratado.

“Então eu vou para casa e vou ter um bom tempo livre e apenas simplificar. Estar com as crianças, estar com minha esposa.

“Vou recarregar agora e não ficar tão focado no futuro e no que vem a seguir.

“Estou em um estado não passivo, mas um pouco mais rendido à ideia de que as coisas são como são.

“Não quero dizer isso de uma forma apática, mas há uma imobilidade em meu pensamento sobre tudo agora.

“Posso falar com você por horas sobre o que quero fazer, mas isso não ocupa minha cabeça 24 horas por dia, sete dias por semana, como costumava.

“Isso não é por ter perdido a paixão por isso, é apenas uma sensação de contentamento e por estar muito orgulhoso do que fiz e das experiências que tive.

“Mas é bom sentar agora sem a urgência ou a ansiedade de ‘Rápido! Preciso de um emprego!’ ou ‘E se eles não lhe derem outra oportunidade? E se esta for a última?’.”

Quanto a se ele voltaria como Thor, Hemsworth não tem certeza.

“Não sei, acho que haveria mais a dizer se as pessoas quisessem me ouvir”, disse ele, vagamente, quando questionado pela Vanity Fair.