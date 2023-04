Christian Gonzalez choca fãs com queda na primeira rodada do Draft de 2023 da NFL

Tprimeira noite de 2023 Draft da NFL apresentava negociações surpresa e seleções chocantes. Mas talvez o maior levantador de sobrancelhas da primeira rodada em Kansas City tenha sido o ex-jogador Patos de Oregon cornerback Christian Gonzálezconsiderado um dos 10 melhores talentos que caiu para 17º no geral.

O New England Patriots pegou Gonzalez no meio do primeiro round, adicionando outra defesa talentosa para Bill Belicheckhábil defesa.

Como Gonzalez caiu para a Nova Inglaterra?

Muitos dos principais candidatos do draft – incluindo CJ Stroud, Will Anderson, Anthony Richardsone primeira escolha geralBryce Young – correu como esperado entre os cinco primeiros. Mas os jogadores gostam de correr atrás Gergelim Robinson e edge rusher Lucas Van Ness foram elaborados antes do esperado e Gonzalez caiu no conselho.

Gonzalez começou sua carreira universitária em Colorado mas jogou na última temporada em Oregon. Ele se estabeleceu como uma perspectiva de destaque devido ao seu comprimento, velocidade e instintos de falcão de bola.

Linhagem atlética de Gonzalez

Gonzalez nasceu em Carrollton, Texas, e é descendente de colombianos. Ele também vem de uma família com raízes profundas no esporte.

O pai de González, Hectorjogou basquete universitário na Universidade de El Paso e até jogou semi-profissionalmente na Colômbia. irmãs do cristão, melissa e samanthaforam All-Americans no atletismo enquanto representavam Texas e Miami respectivamente.