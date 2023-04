Christina Aguilera incendeia fãs com dicas de sexo oral e uma confissão escaldante

Cantor Cristina Aguilera não é de rodeios e aos 42 anos é especialista quando o assunto é sexo.

Ela se gaba de ter orgasmos em quatro partes de sua vagina, além de dar conselhos sobre sexo oral.

Seu objetivo é inspirar as mulheres a se sentirem à vontade para falar sobre suas experiências e se sentirem no controle de seus corpos e sexualidade.

Quando se trata de sexo oral, Cristina Aguilera fez uma confissão reveladora no podcast “Call Her Daddy” que poderia ser considerada imprópria, a cantora saiu a favor da proteína do sêmen.

“Engolir é realmente uma coisa boa, contém muita proteína. Há algo a ser dito depois de trabalhar duro”, Aguilera disse no podcast.

Aula de sexo com Christina Aguilera

A performer de “Dirty” soltou suas dicas de sexo e enfatizou o valor de ter alguém com quem você pode explorar, porque para ela a sexualidade é uma coisa muito específica e o que uma pessoa pode gostar, outra não.

“Existem alguns caras que não gostam que suas bolas sejam tocadas… e há alguns caras que gostam que coisas brutais aconteçam com eles”, continuou ela.

Cristina Aguilera continuou com as revelações e considerou que ela pode ter sido “a última pessoa a perder a virgindade”, sem dar mais detalhes sobre a experiência, embora tenha confessado ter sido próxima de alguns dançarinos.

Ela também compartilhou os lugares mais estranhos em que fez sexo, como em um voo comercial coberta com cobertores, no chuveiro e em um estúdio debruçado sobre uma mesa de som.

Não é a primeira vez que a cantora se abre sobre sua vida sexual, em entrevista à revista People ela revelou que aos 42 anos conhece tão bem sua vagina que há novos pontos de prazer que são descobertos com o passar dos anos.

“Existem quatro lugares diferentes em que posso ter orgasmo ao redor da minha vagina, e essa é a verdade”, concluiu ela.

“As vaginas são o epicentro do nosso bem-estar.”