Christina Aguilera reflete sobre sua sexualização nos anos 2000: me sinto mal

EUno início dos anos 2000, Cristina Aguilera foi uma das cantoras pop mais ouvidas e controversas da indústria musical.

A cantora de sucessos como ‘Lady Marmalade’ se destacou como uma das mulheres mais sexy do planeta, com aparições públicas e online exibindo seu apelo por algum tempo.

Ao relembrar aquela época de sua carreira, a artista reflete sobre a sexualização de sua persona pública.

Em uma aparição no podcast Call Her Daddy, Aguilera discutiu os anos em torno do lançamento do hit Stripped, que foi um período intenso para a cantora.

“É engraçado que eu interpretei essa personagem porque provavelmente fui o último a perder minha virgindade. Foi mais tarde do que você imagina”, revelou o Staten Islander.

Aguilera rememora o início de sua carreira

A estrela pop disse que, durante esse tempo, ela estava muito focada em sua música álbuns e às vezes negligenciava sua vida privada.

Ela acrescentou que queria mergulhar em sua vida sexual e só tinha algumas pessoas próximas a ela: “Era algo que era para mim. Eu tinha certas dançarinas que eram próximas. Você está viajando muito e tem acessibilidade para apenas tantas coisas, então é o que é”.

“Talvez eu devesse ter percebido que ele não estava olhando para mim. Ele não estava interessado em mim. Ele estava olhando para ele.” Muitas coisas que, eu fico tipo, ‘Oh, triste!’ Eu me sinto mal pelo meu eu mais jovem”, refletiu Aguilera.

No podcast, Aguilera negou ter se envolvido com outras celebridades no início de sua carreira pop: “Eu realmente não tinha tempo para isso. Sempre procurei coisas com as quais me sentisse segura”, disse ela.