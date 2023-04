Cientistas estimam que o primeiro contato com extraterrestres pode ocorrer em 2029

A grupo de cientistas acredita que os extraterrestres podem fazer contato com a Terra dentro de alguns anos e definiram uma data exata. O estudo foi realizado na Universidade da Califórnia e foi baseado em um NASA sonda viajando 27 anos-luz no espaço.

Os cientistas acreditam que se existissem extraterrestres, essas mensagens teriam chegado até eles já em 2002 e que dariam uma resposta até o final desta década. Este sinal também atingiu uma estrela a cerca de 27 anos-luz de distância do nosso planeta.

É por isso que eles dizem que o mais cedo que podemos esperar contato com extraterrestres é 2029. “O mais cedo que podemos esperar uma transmissão de retorno de vida extraterrestre inteligente potencial encontrada pelas transmissões da Voyager 1 é 2029”.

Os cientistas acreditam que obterão uma resposta de extraterrestres no ano de 2029

O estudo desta equipe de cientistas diz: “Estas espaçonaves se comunicaram com as antenas de rádio do Rede de estações profundas (DSN) para baixar dados científicos e dados de telemetria. As transmissões externas do DSN viajam com a espaçonave e são encontradas mais longe no espaço interestelar. Essas transmissões encontraram e encontrarão outras estrelas, dando-nos a possibilidade de vida inteligente em outros sistemas solares encontrar nossas transmissões terrestres.”

O resumo do estudo também afirma: “Os sinais DSN também são incrivelmente fracos em distâncias tão grandes, por isso não está claro se outras estrelas detectariam as transmissões”.

Outra opinião no estudo é fornecida pelo radioastrônomo da Universidade da Califórnia Jean Luc Margot: “É improvável que nossas transmissões resultem na detecção da humanidade por extraterrestres”, comenta.