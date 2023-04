Cinco Mitos e Verdades Sobre Ter Uma Boa Noite de Sono

Muitas pessoas passam a vida ouvindo diversos mitos e verdades sobre uma boa noite de sono e nem sequer se dão conta do que realmente é verdadeiro ou não. Por isso, neste texto, reunimos alguns desses mitos que costumam ser propagados para que você conheça mais sobre eles. Além disso, trouxemos algumas verdades interessantes que podem ajudá-lo a montar uma rotina de sono saudável. Acompanhe e saiba mais!

5 mitos e verdades sobre uma boa noite de sono

São muitos os mitos e verdades sobre uma boa noite de sono que ouvimos por aí. Infelizmente, alguns deles podem até impactar a qualidade do nosso descanso, pois podemos acreditar em informações errôneas sem nos darmos conta disso.

Por isso, quando ouvimos dicas e sugestões sobre questões de saúde, é importante buscarmos pesquisar em fontes confiáveis a veracidade do que vem sendo dito, ok? Assim, aumentam-se as chances de não nos deixarmos levar por mitos.

Vejamos, agora, algumas mentiras e verdades que são propagadas sobre dormir bem:

1. A televisão não influencia no sono, pois me ajuda a dormir: MITO!

Algumas pessoas acreditam que a televisão é o que as fazem dormir, só que não é bem assim. Pelo contrário! A luz emitida pela tela da televisão pode atrapalhar a indução do sono. O que pode estar acontecendo é que a pessoa adormece por, simplesmente, chegar ao limite de exaustão do corpo, enquanto assiste TV.

Em contrapartida, quando fica com a televisão desligada, as preocupações que invadem a mente podem atrapalhar o sono, por exemplo. Porém, nesse caso, não é a TV que a faz dormir, de fato.

2. Quando eu bebo, eu durmo melhor: MITO!

Apesar de algumas pessoas se sentirem mais sonolentas quando bebem, o álcool no organismo pode atrapalhar o descanso do corpo, fazendo com que a qualidade do sono seja pior.

3. O horário que você dorme pode afetar a qualidade do sono: VERDADE!

Sem dúvidas! Quando temos uma rotina de sono relativamente equilibrada e estruturada, conseguimos descansar melhor e adormecer mais rápido, o que nos ajuda a ter mais energia no dia seguinte. Em contrapartida, dormir todos os dias em horários diferentes pode prejudicar a qualidade do sono.

4. O uso do celular na cama pode atrapalhar o sono: VERDADE!

Da mesma forma como a luz emitida pela televisão pode acarretar efeitos na qualidade do sono, a luz do celular também provoca esse tipo de efeito. Isso quer dizer que o ideal é deixar o celular longe da cama e parar de usá-lo, ao menos, uma hora antes de dormir. Assim, o corpo compreende que é hora de descansar, pois percebe uma redução na luminosidade do ambiente.



5. Dormir mais cinco minutinhos é bom: MITO!

Apesar de muitas pessoas gostarem de apertar o botão “soneca” do celular, quando elas fazem isso, elas dizem ao corpo que é hora de iniciar mais um ciclo de sono. Só que esse ciclo não é continuado, o que pode fazer com que a pessoa se sinta ainda mais cansada e desgastada, já que terá o ciclo interrompido na hora em que o despertador tocar novamente.

Lembre-se disso!