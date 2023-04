Cinépolis Oferece Oportunidades de Emprego para Atendente, Auxiliar e Mais!

A Cinépolis, rede que é a maior operadora de cinemas da América Latina e segunda maior do mundo em ingressos vendidos, está contratando novas pessoas para compor seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira a lista de oportunidades abertas:

Assistente de Manutenção – Ourinhos – SP – Manutenção e Instalações;

Atendente – Campinas – SP – Atendimento;

Auxiliar de Cozinha – Uberlândia – MG – Cozinha;

Auxiliar de Serviços Gerais – Uberlândia – MG – Limpeza;

Auxiliar de Cinema – Uberlândia – MG – Entretenimento;

Atendente – Uberlândia – MG – Atendimento;

Assistente de Manutenção – Norte Shopping – Blumenau – SC – Manutenção em Geral;

Supervisor Operativo – Norte Shopping – Blumenau – SC – Administração Geral;

Sub Gerente Operativo – Norte Shopping – Blumenau – SC – Administração Geral;

Auxiliar de Serviços Gerais – Guarulhos – SP – Limpeza;

Assistente de Manutenção – Itaquaquecetuba – SP – Manutenção em Geral;

Atendente – São José do Rio Preto – SP – Atendimento;

Supervisor Operativo – São Paulo – SP – Administração Geral;

Assistente de Manutenção – JK IGUATEMI – São Paulo – SP.

Mais sobre a Cinépolis

Sobre a Cinépolis, é fundamental destacar que são quase 50 anos vivendo e compartilhando a emoção do cinema com milhões de pessoas ao redor do mundo. A empresa conta, ao todo, com mais de 46 mil funcionários que, diariamente, criam novas experiências em cada uma de suas 6 mil salas de cinema a nível mundial.

Apoiando o desenvolvimento profissional e humano, a Cinépolis é a maior operadora de cinemas da América Latina e segunda maior do mundo em ingressos vendidos. No geral, são 738 cinemas, 5.941 salas 100% digitais, em 17 países. No Brasil, atualmente, opera 57 cinemas com 422 salas, com marcas destaque como Macro XE, IMAX, 4DX, VIP e Junior.

Como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

