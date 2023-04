Città Telecom tem novos EMPREGOS pelo país; veja os cargos

A Città Telecom é uma empresa que oferece serviços no ramo de telefonia e internet no Brasil. Atualmente, a corporação opera através de 4 unidades localizadas em Campinas, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Limeira. Recentemente, novos cargos ficaram disponíveis para contratação na companhia. Confira, a seguir.

A Città Telecom é uma empresa de serviços de telefonia e internet no Brasil. Neste momento, a corporação conta com 4 unidades operacionais localizadas em Porto Alegre, Limeira, Campinas e Rio de Janeiro.

Dentre os diferenciais dos produtos oferecidos aos clientes, há velocidade e estabilidade de conexão, suporte profissional, data centers, parcerias fortes, atuação mundial, alta qualidade e melhores tarifas.

Para potencializar o time profissional, a Città Telecom abriu um processo seletivo para preencher alguns cargos disponíveis em suas unidades. Confira.

Consultor de Vendas Júnior – Limeira / SP;







Assistente de Vendas – Rio de Janeiro / RJ;







Analista de Desenvolvimento de Vendas – Rio de Janeiro / RJ;







Instalador – Porto Alegre / RS;







Analista de RH – Rio de Janeiro / RJ;







Auxiliar de Ativação – Rio de Janeiro / RJ.

Outra possibilidade disponível na empresa é o Banco de Talentos, onde o interessado pode deixar seu currículo e esperar uma vaga surgir nas unidades da Città.

Como se candidatar

A Città Telecom está sempre abrindo novas possibilidades para quem deseja ingressar no seu time corporativo. As oportunidades de emprego são divulgadas, principalmente, através dos seus canais digitais.

Caso queira se candidatar a uma das vagas mostradas acima, basta acessar o site 123empregos e enviar seus dados profissionais.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.