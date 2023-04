Clara Chia está se transformando e a cada dia está mais parecida com a Shakira

Clara Chia Martí já é uma celebridade por ser o novo parceiro de Gerard Piquémas tudo indica que cada vez ela quer parecer mais Shakirae sua transformação física no ano passado a colocou como nova dupla da colombiana.

Desde que seu relacionamento com Gerard Piqu veio a público após o estrondoso rompimento dele com Shakira, a catalã se tornou um dos alvos da imprensa nacional e internacional. Chia Marti, que conheceu enquanto trabalhava na produtora Kosmos, tentou de todas as formas se manter discreta, mas com todos os holofotes voltados para ela, isso é impossível.

Clara Cha e Shakira, como duas ervilhas em uma vagem

Desde que a relação entre Clara e Piqu começou, a jovem de vinte anos tinha uma cara muito inocente, mas no último ano ela fez algumas modificações que a cada dia a imprensa a compara mais e mais com a ex do namorado.

Há poucos dias, a final da Liga dos Reis foi disputada no Camp Nou, e a catalã viralizou quando as câmeras a flagraram muito chateada e com uma atitude um tanto arrogante, como se fosse uma celebridade.

Segundo o jornal inglês The Sun, essa grande mudança tem uma explicação: Clara Chia sempre foi fã de Shakira e sentiu grande admiração por ela desde que ela era uma garotinha. E o colombiano deixa claro que a jovem é uma versão inferior dela e que Gerard Piqu tem procurado uma igual a ela, mas de segunda categoria, segundo esta mídia britânica.