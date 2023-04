Classificação libra por libra do MMA: Israel Adesanya recupera o 5º lugar com redenção do campeonato

Bem-vindo à atualização mais recente do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todo mês nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

Israel Adesanya derrotou seu inimigo em UFC 287finalmente conquistando uma vitória indescritível sobre o rival de longa data Alex Pereira. O triunfo da revanche de Adesanya trouxe alguma ordem ao ranking mundial libra por libra? Vamos dar uma olhada.

Com indiscutivelmente a vitória mais importante de sua carreira, Israel Adesanya restaurou alguma ordem no ranking peso por peso masculino.

2023 viu uma série de derrotas históricas no campeonato do UFC que essencialmente transformaram a já altamente subjetiva lista P4P em um exercício de futilidade. O que fazer com Alex Pereira depois que ele derrotou Adesanya em novembro passado, depois de derrotar seu rival em duas lutas de kickboxing? Nosso painel achou por bem colocá-lo entre os 10 primeiros, mas nunca pareceu certo elevar um lutador com apenas oito lutas de MMA a uma posição tão elevada.

Adesanya venceu a revanche de forma enfática no último sábado, corrigindo o próprio rumo de certa forma ao vingar a única derrota de sua carreira no MMA até 185 libras. Embora ele não tenha recuperado o top 3 que ocupou por tanto tempo, “The Last Stylebender” está confortavelmente na 5ª posição, atrás apenas de Islam Makhachev, Alexander Volkanovski, Jon Jones e Leon Edwards.

Uma trilogia contra Pereira pode surgir, assumindo que “Poatan” continue no peso médio, então ainda há uma chance de Pereira balançar a árvore mais uma vez.

As próximas semanas serão de muita empolgação peso por peso, com Aljamain Sterling defendendo seu título peso galo contra o retorno de Henry Cejudo, o ex-campeão peso leve do UFC Charles Oliveira querendo estragar as esperanças de título de Beneil Dariush, Demetrious Johnson e Adriano Moraes lutando por um terceira vez, e Max Holloway agarrando-se ao seu lugar no ranking ao enfrentar Arnold Allen neste sábado.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 8 Israel Adesanya def. Nº 7 Alex Pereira

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 7 Aljamain Sterling vs. Henry Cejudo (UFC 288, 6 de maio), No. 10 Charles Oliveira vs. Beneil Dariush (UFC 288, 6 de maio), No. 11 Demetrious Johnson vs. 5), nº 14 (empatado) Max Holloway vs. Arnold Allen (15 de abril, UFC Kansas City)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Johnny Eblen (5), Deiveson Figueiredo (3), Jamahal Hill (3), Beneil Dariush (2), Magomed Ankalaev (1), Jan Blachowicz (1), Gilbert Burns (1), Colby Covington (1), Usman Nurmagomedov (1), Alexandre Pantoja (1), Shavkat Rakhmonov (1), Raufeon Stots (1)

É hora de colocar um pouco de respeito no nome de Larissa Pacheco.

A campeã dos leves do PFL 2022 iniciou sua campanha de 2023 em grande estilo, agora competindo novamente no peso pena, onde conquistou uma vitória por decisão convincente sobre a ex-campeã do Bellator Julia Budd na última sexta-feira. Já são sete vitórias consecutivas para Pacheco, incluindo sua vitória no torneio sobre Kayla Harrison em novembro passado, e a jovem de 28 anos finalmente parece estar cumprindo grande parte da promessa que foi vista nela quando apareceu pela primeira vez no UFC, nove anos atrás. .

Acrescente que Pacheco terminou a maioria de suas lutas no PFL (vitórias por decisão sobre Budd e Harrison seguiram uma sequência de cinco finalizações consecutivas no primeiro round para Pacheco) e não é difícil imaginar outra corrida impressionante pelo campeonato colocando-a firmemente entre os 10 primeiros do ranking peso por peso feminino. Do jeito que está, ela salta cinco pontos sobre vários nomes notáveis ​​para chegar ao 11º lugar.

Olhando para o futuro, a nº 1 Amanda Nunes tem sua próxima tarefa – embora “próxima” pareça a palavra errada para usar aqui – já que foi anunciado no fim de semana passado que a campeã de duas divisões defenderá seu título peso-galo mais uma vez contra a nº 10 Julianna Peña no UFC 289, o retorno da promoção ao The Great White North em 10 de junho.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 16 Larissa Pacheco def. Julia Budd, nº 17 Holly Holm def. Yana Santos

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 8 Jessica Andrade vs. Yan Xiaonan (UFC 288, 6 de maio), No. 12 Liz Carmouche vs. DeAnna Bennett (Bellator 294, 21 de abril)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Katlyn Chookagian (5), Lauren Murphy (3), Marina Rodriguez (3), Ketlen Vieira (3), Irene Aldana (1), Seo Hee Ham (1), Juliana Velasquez (1), Yan Xiaonan (1)

Por fim, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses de sua luta mais recente.

Se um lutador anunciar sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov fora de nosso ranking muito mais rápido do que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra sempre será inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém gosta Robert Whittaker deve ser classificado acima de alguém como Max Holloway, não há uma resposta certa. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

