Clippers dão salto gigante em direção aos Playoffs que estão escapando para Lakers

Tele Los Angeles Clippers não ajudou o Los Angeles Lakers‘ intenções de evitar o Play-In e ir direto para os Playoffs.

Aliás, é o ‘irmão pobre’ de LA que está com um pé e meio na pós-temporada sem passar pela dureza da fase preliminar.

O Clippers fez o trabalho contra o Portland Trail Blazers136-125, em um jogo em que perdia até o intervalo, mas uma sequência de 45-26 no terceiro quarto endireitou o navio do time da casa.

Com a vitória, o Clippers agora está em 43-38, o mesmo recorde do guerreiros e uma vitória antes do New Orleans Pelicans e Lakers. O Clippers ultrapassar seus vizinhos em um desempate teórico, mas não o time de New Orleans, então eles ainda têm trabalho a fazer para manter seu atual sexto lugar. Eles têm um jogo restante, neste domingo, contra o sóis em Fênix.

Contra o Blazerso melhor jogador foi Kawhi Leonard com 27 pontos e oito rebotes. Westbrook fez 20 pontos e Dente contribuiu com 14 pontos e 10 rebotes. Saindo do banco, Powell marcou 23 pontos.

Para a última jornada, a contagem em termos de empates entre as equipas envolvidas é a seguinte: Se o Lakers, guerreiros e Clippers terminam empatados, a ordem final seria: Clippers, Lakers e Warriors.

Se o empate for entre Clippers, Guerreiros e Pelicanosentão a classificação seria Pelicanos, Guerreiros e Clippers.

E em um improvável cenário de empate quádruplo entre Clippers, Warriors, Lakers e Pelicansa ordem final seria Pelicanos, Clippers, Lakers e Warriors.