Clutch LeBron James guia Lakers para vitória na prorrogação, vantagem de 3-1 na série sobre Grizzlies

Lebron James fez a bandeja de empate com 0,8 segundos restantes no regulamento antes de marcar quatro de seus 22 pontos na prorrogação, e o Los Angeles Lakers subiu para uma vantagem de 3-1 em sua série de playoffs da primeira rodada com uma vitória de 117-111 sobre o Memphis Grizzlies na noite de segunda-feira.

Austin Reaves marcou 23 pontos e Anthony Davis teve cinco de seus 17 na prorrogação para o sétimo colocado Lakers, que está à beira de sua primeira vitória na série de playoffs fora da bolha da Flórida desde 2012.

Los Angeles recuperou de uma desvantagem de sete pontos faltando cinco minutos para o fim do regulamento com uma recuperação que começou abruptamente quando D’Angelo Russell acertou três pontos consecutivos de 3, e o Lakers nunca perdia no OT.

Desmond Bane marcou 36 pontos e acertou uma bandeja de desempate com 6,7 segundos restantes no regulamento para o segundo cabeça-de-chave Grizzlies, que terá que se recuperar de um déficit de 3 a 1 na série e vencer o jogo 7 pela primeira vez na história da franquia para avançar.

Eu moro marcou 19 pontos com a mão direita lesionada, mas Davis bloqueou seu salto na campainha regulamentar.

James marcou friamente a cesta que forçou a prorrogação sobre forte pressão defensiva, e ele acertou uma grande bandeja ao sofrer uma falta para colocar o Lakers em vantagem por cinco com 29,1 segundos para jogar. Dennis Schrder e Austin Reaves enterrou dois lances livres cada um para selar a 12ª vitória do Lakers em 15 jogos desde a temporada regular.

O jogo 5 é na noite de quarta-feira em Memphis, com o jogo 6 de volta a Los Angeles na sexta-feira.