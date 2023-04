CMDCA de Canarana – MT divulga Processo seletivo com SALÁRIO de R$3 MIL

Edital oferta vagas de ensino superior completo no Conselho Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescente (CMDCA)

No estado do Mato Grosso, o Conselho Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescente (CMDCA) divulgou abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o provimento de 05 vagas no cargo de Conselheiro Tutelar.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos devem ter ensino superior completo, idade superior a 21 anos, esteja em dia com as obrigações eleitorais, e militares quando do sexo masculino, dentre outros requitos especificados no edital.

O salário oferecido será no valor de R$ 3.000,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do seletivo poderão se inscrever até o dia 10 de maio de 2023, presencialmente na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Mondai, nº 206, na Sala dos Conselhos Municipais – Centro. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

(caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, história e geografia, Leis Municipais e conhecimentos específicos; avaliação psicológica; e eleição dos candidatos por meio de voto.

Atribuições

Atender crianças e adolescentes garantindo medidas protetivas;

Atender e aconselhar pais ou responsáveis e conscientizá-los de seu papel e das medidas impostas em caso de negligência ou abandono intelectual;

Promover a requisição de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança;

Encaminhar ao Ministério Público casos de infração administrativa contra os direitos da criança e do adolescente;

Encaminhar à autoridade judiciária casos de sua competência;

Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária nos casos de ato infracional cometido por adolescente; expedir notificações.

Dever do Estado – o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura: ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria; extensão da gratuidade e obrigatoriedade ao ensino médio; atendimento especializado a crianças e adolescentes com deficiência; atendimento em creche e pré-escola para crianças de zero a seis anos de idade; acesso ao nível superior de ensino; oferta de ensino regular noturno, adequado às condições do adolescente trabalhador; entre outras atividades. Estatuto da criança e do adolescente. Lei 8069/1990

EDITAL nº 001/2023