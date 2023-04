Coachella Day 1 … As estrelas trazem o calor para o deserto!

O deserto Indio estava batendo nas primeiras horas da manhã quando o festival Coachella Music and Arts de 2023 agitou no Empire Polo Fields com alguns dos melhores talentos do mundo, dentro e fora do palco!

As estrelas estavam sentindo o amor ao entrar no festival parecendo o elenco de ‘Vanderpump Rules’ Ariana Madix dar Dayna Kathan que compartilhou um beijo nas redes sociais. Paris Jackson dar Alessandro Ambrósio manteve as vibrações boho clássicas com muitas franjas hippies e sinais de paz … enquanto G Eazy e estrela de ‘Outerbanks’ Austin Norte manteve o punk em trapos de black rock.

Blink-182 teve muito apoio do palco lateral onde Kourtney Kardashian manteve as coisas discretas e Landon Barker posou em uma festa antes Travis Barker fez seu grande retorno à bateria enquanto tocava em uma tenda lotada do Saara durante uma apresentação ao pôr do sol.

Você sempre pode contar com as estrelas da mídia social para encher os campos de polo com looks de virar a cabeça … e James Charles‘ jeans insucessos ao lado Lele Pons‘ molde de busto cromado definitivamente vale a pena uma segunda olhada!

Se você pensou que os modelos iriam pular a diversão, então você estava muito errado. Justine Skye, Dalila Belle Hamlin, Cerveja Madison, Nicole Williams Inglês e um monte de gatas de pernas compridas estavam fazendo a paisagem do deserto parecer uma passarela.

Confira todas as melhores fotos para ter uma ideia de como Hollywood entra no melhor festival de música do mundo!