Coachella Day 2 — Novo dia … A mesma gostosura de alto nível!

O deserto da Califórnia dobrou no segundo dia do Coachella Music and Arts Festival e não mostrou nenhum sinal de desaceleração, já que alguns dos maiores nomes de Hollywood atacaram de cabeça em um sábado repleto de festas sensuais, música de derreter a mente de BLACKPINK, Rosalia, Charli XCX … e amigos épicos.

Tempestade Reid trouxe um top justo e tranças para a festa exclusiva Revolve, enquanto a gata ‘Too Hot To Handle’ Kayla rico ficou amarrado em um biquíni fio dental e alguns jeans cortados. GloRilla deu a Indio uma espiada em sua apresentação de domingo com duas peças psicodélicas para fazer você babar por #GloChella!

As festas estavam a todo vapor, pois todas as maiores marcas deixaram sua marca nos influenciadores com todos os tipos de festas secretas chiques para quem procurava o clima de festa privada. Bela Thorne estava brilhando com um par de botas cromadas espelhadas e Kobe Bryantfilha de, Natália Bryant, manteve-se casual durante a festa de Marc Jacobs. Outras marcas como Guess Jeans, Kendall Jenner‘s 818 Tequilla e H&M estamos todos à disposição para conectar os famosos festivais.

Nem todos os ragers do primeiro dia estavam acordados ontem … houve muito descanso e banhos de sol no conforto de uma das muitas piscinas privadas. Aurora Culpo deu um significado totalmente novo à frase “kickin’ it by the pool” … seu terno preto discreto ainda lhe deu uma vantagem na competição do Coachella.

Sábado também foi definitivamente para os meninos … porque vloggers do YouTube toddy smith estava pendurado na beira da piscina com alguns botões, enquanto Zane Hijazi dar Heath Hussar se juntaram para tirar algumas selfies para mostrar que claramente ainda têm influência em Hollywood.