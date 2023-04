Coachella Day 3 — A terceira vez é um charme no final da primeira semana!

O sol do sul da Califórnia batia no Deserto Indio pelo terceiro e último dia da semana 1 do Festival de Artes e Música Coachella … mas as celebridades cavaram fundo e encontraram força de vontade para enfrentar o calor para sair com um estrondo com grandes artistas como Bjork, Dominic Fike … e o sempre ilusório OCEANO FRANCO!

Embora precise de um pouco mais de energia para levantar depois de dois dias loucos no Coachella, Bela Thorne compartilhou uma selfie descansando em um biquíni Hello Kitty de crochê puuuurfeito … Enquanto James Charles ajoelhou-se no terceiro dia com um par de uniformes cáqui de alta costura.

Se você estivesse passando por todas as festas privadas, poderia ter pensado que apareceu no deserto no fim de semana errado … porque muitos influenciadores estavam dando algumas vibrações sérias do Stagecoach com muita moda infundida no rancho. Olivia Culpo, Ming Lee Simmons dar Paige Taylor todos tinham a mesma tendência de enraizamento com um chapéu de cowboy cafona.

Mas, não se engane, os palcos do Coachella ainda estavam fortemente infundidos com a influência do Hip Hop. Em Kali Uchi comandou o Palco Principal durante sua apresentação de domingo e chocou o espectador não apenas trazendo à tona Don Toliver para uma aparição surpresa … mas Tyler o Criador também!

As gatas do Hip Hop também deixaram sua marca na primeira semana. Saweetie apareceu no palco Sahara ao lado de seu colega musical latão e também foi visto posando em The VIP com Rae Sremmurd’s Slim Jxmm dar Swae Lee. Por último, mas não menos importante, foi GloRillaa tão esperada performance de onde ela foi vista balançando um estilo camuflado brilhante que deixaria qualquer um vermelho de inveja.