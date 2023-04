O Coco Bambu iniciou a semana com 60 novas vagas de emprego em várias regiões do Brasil e possui oportunidades para os cargos de analista, assistente, auxiliar e entre vários outros. A seguir, acompanhe a lista de oportunidades disponíveis e saiba como se candidatar à vaga de interesse.

Coco Bambu divulgou mais de 60 EMPREGOS pelo país; veja os cargos

O Coco Bambu é especializado em gastronomia desde 1989 e após muita dedicação no preparo de cada uma de suas receitas, a empresa cresceu e hoje está entre os principais restaurantes do Brasil.

Atualmente, a empresa conta com profissionais altamente qualificados e empenhados em atender todos os seus clientes da melhor maneira.

Para dar continuidade a sua jornada, a empresa disponibilizou uma nova seleção de candidatos e abriu a oportunidades de empregos em várias regiões do Brasil e para diferentes áreas do mercado. Confira.

Analista de Qualidade de Software – Brasília/DF;







Especialista em coquetéis – Londrina/SP;







Assistente de Compras – Cotia/SP;







Controlador de Acesso – Fortaleza/CE;







Analista de Marketing de Influência – Fortaleza/CE;







Chefe de Bar – São Paulo;







Analista de Compras – São José dos Campos/SP;







Coordenador de Eventos – Rio de Janeiro;







Analista de Suporte Jr – Itaim Bibi/SP;







Banco de Talentos Exclusivamente para PCD – Brasil.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

Para realizar a inscrição e concorrer ao processo seletivo, os interessados devem todas as informações que estão publicadas no site 123empregos e preencher uma ficha com todos os dados atualizados para a rede analisar.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.