Coco Bambu Está Oferecendo Novas Oportunidades de Emprego em Todo o País; Confira os Cargos Disponíveis.

O Coco Bambu, um dos principais restaurantes presentes em todo o território brasileiro, divulgou um novo processo seletivo e está selecionando novos trabalhadores para auxiliar no fortalecimento da sua equipe no desenvolvimento de seus negócios. A seguir, confira os cargos disponíveis e as localizações de atuação.

Coco Bambu abre novas vagas de emprego pelo país; veja os cargos

O Coco Bambu marca presença em diversos estados e municípios do Brasil e oferece a todos os seus clientes um ambiente acolhedor e sofisticado, um atendimento encantador e exclusivo e uma alta gastronomia, reconhecida nacionalmente. Para dar continuidade a uma história que deu início em 1989, a rede abriu diversas oportunidades de trabalho pelo país.

Os empregos disponíveis são para aqueles que se identificam com os valores da empresa e buscam inovar e transformar, tanto no ambiente, quanto no mercado de trabalho. A seguir, verifique as vagas abertas e confira como se candidatar na de interesse.

Ajudante de Compras – SP;







Analis. de Marketing de Influência – CE;







Diretor Executivo – CE;







Especialista em Compras – SP;







Oportunidades de Estágio no setor de Engenharia de Manutenção – SP;







Ajudante de Manutenção – SP;







Expedidor de Delivery – BA;







Analis. de Suporte Jr – SP;







Ajudante de Bar – MG;







Banco de Talentos para PCD.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

Para obter mais informações referente às oportunidades e disponibilizadas, basta visitar o 123empregos. No site estão disponíveis todas as instruções referente ao processo seletivo e um link para realizar a candidatura e concorrer a oportunidade de interesse.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.