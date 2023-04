Colin Kaepernick paga pela autópsia de presidiário que morreu misteriosamente na prisão

Colin Kaepernick está se esforçando para ajudar uma família a encontrar respostas … pagando pela autópsia de um homem de 35 anos que morreu em circunstâncias peculiares na prisão do condado depois que a autópsia inicial do médico legista falhou em fornecer respostas.

LaShawn Thompson morreu em sua cela na prisão do condado de Fulton em setembro de 2022 … e sua família acredita sinceramente que as condições horríveis e insalubres da instalação levaram à morte de LT. Mas, a autópsia oficial voltou “indeterminada”.

Além de querer encerrar a família, fomos informados de que Colin estava e está chateado com as condições em que LaShawn, inicialmente preso por uma simples agressão por contravenção, e outros presos sofreram.

Após a indignação com as condições da prisão, três altos funcionários da prisão renunciaram, com o xerife do condado de Fulton dizendo: “Está claro para mim que é hora, hora passada, de limpar a casa”, acrescentando que eles estão fazendo ” mudanças radicais” nas instalações.