Colin Kaepernick teve dificuldade em chamar seus pais brancos por comportamento racista

Equarterback estranho Colin Kaepernick se tornou um ativista de direitos humanos depois que decidiu protestar contra o NFL sobre a brutalidade policial contra Afro-americanos nos Estados Unidos. Suas ações o levaram ao ostracismo total dos donos do time e ainda não conseguiu um novo contrato com nenhuma franquia. Para se manter relevante e pagar as contas, ele teve que passar por um processo de se tornar um orador público e até mesmo escrever livros sobre sua experiência. Como uma criança afro-americana, Kaepernick cresceu em uma casa com pais adotivos brancos que precisavam entender muitos aspectos do racismo por meio de seus filhos.

Nos últimos meses, Colin chamou o comportamento de sua própria mãe que definitivamente pode ser considerado por ter conotações racistas. Ele lembrou como ela falou sobre ele parecer um bandido quando ele decidiu usar tranças na cabeça. Mas tem mais, Kaepernick escreveu uma graphic novel com autor e sociólogo Eve Ewing que foi intitulado ‘mude o jogo‘. Eles recentemente fizeram uma análise deste livro e Colin Kaepernick falou sobre quantos pais adotivos brancos o procuraram em busca de orientação. Neste livro, Colin fala sobre como seus pais o pressionaram para jogar beisebol – ‘um esporte de homem branco’ – mas ele decidiu jogar futebol.

Colin Kaepernick teve que ensinar seus pais sobre o racismo na hora

Durante este tempo de sua educação, Colin Kaepernick ele próprio estava envolvido em uma situação em que tinha que verificar o comportamento de seus próprios pais. Ele foi dado para adoção quando tinha apenas cinco semanas de idade Rick e Teresa Kaepernick decidiu adotá-lo em 1987. Na última quinta-feira, Kaepernick e Ewing discutiram seu livro online. Isto é o que ele disse: “Tive muitas respostas de outros adotados transraciais nessa frente. Tendo experiências semelhantes. E tendo dinâmicas familiares semelhantes que eles estão tentando navegar. E porque é tão único, é muito difícil para as pessoas terem uma conversa diferenciada sobre isso. As pessoas que amam você e que você ama também podem perpetuar elementos muito problemáticos. Essas coisas podem existir ao mesmo tempo.”