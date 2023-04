Collin Morikawa é acusado de trapacear no Augusta Masters

A vídeo viralizou nas redes sociais mostrando Collin Morikawa marcando sua bola no green antes de fazer uma tentativa de putt. Os fãs de golfe perceberam algo incomum e alguns deles culparam Morikawa por trapacear no primeiro dia do torneio Masters em Augusta.

Usuários de mídia social apontam que Morikawa reposicionou sua bola, mas o analista de golfe John Wood não hesitou em ir ao Twitter para explicar o que aconteceu.

“Ele marcou e quando recolocou a bola ela rolou para um novo ponto”, escreveu Wood para explicar que Morikawa não violou nenhuma regra.

“Uma vez que você marca, você possui aquele ponto, então ele estava simplesmente recolocando a bola no local onde originalmente marcou.

“Costumava ser, se você recolocasse sua bola após a marcação e ela se movesse, você jogava do novo local. Agora, depois de marcar, é de onde você joga sua próxima tacada, não importa o quê.”

Enquanto isso, deve-se notar que os oficiais não aplicaram nenhuma penalidade a Morikawa, o que significa que a explicação de Wood estava correta.

Depois de vencer seu primeiro major na Campeonato PGA 2020Morikawa saiu vitorioso do campeonato aberto em 2021. O jovem de 26 anos deu sua opinião sobre o ocorrido e negou as acusações após postar um vídeo.

“Aqui está o vídeo completo”, escreveu ele.

“A bola se moveu quando eu a enderecei, então joguei a moeda em nenhum lugar específico, recoloquei a bola no local original e depois movi meu marcador para o local original (de onde a joguei). Eu jogo de acordo com as regras, promessa.”