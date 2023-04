Com apoio da Prefeitura de Penedo, gari Zé Carlos vence mais uma competição estadual

Secom PMP

O maratonista penedense José Carlos Soares, o gari Zé Carlos, venceu mais uma competição de nível estadual. O atleta que tem apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), ganhou a corrida em trilha realizada em Atalaia.

A participação de Zé Carlos na prova realizada nesta domingo, 16, com percurso de 12 quilômetros colocou o gari que está cedido para a Secretaria de Esportes no alto do pódio da categoria geral masculino, etapa do Campeonato Caldo Fitness 2023.

Em Penedo, Zé Carlos venceu uma disputa intensa com Alan Isaac – outro atleta da cidade – durante a Corrida Rústica do Bom Jesus dos Navegantes, evento cujo percurso original foi reintegrado ao calendário anual de competições em Penedo por Ronaldo Lopes.

Zé Carlos representa Penedo à altura, vencendo competições em outras cidades e tem algumas participações na corrida de longa distância mais importante do Brasil, a São Silvestre, com melhor resultado conquistado em 2017.