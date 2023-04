Comando do 11º BPM se reúne com Secretários de Educação de Colégio e São Brás

Durante a semana em curso, o comandante do 11º BPM, Wagner Coutinho, juntamente com o Capitão Dayvid da Cisp de Porto Real do Colégio, encontraram-se com os Secretários Municipais de Educação, Rommel Toledo e Cristiano Limeira, respectivamente gestores de Colégio e São Brás, para tratarem de segurança nas escolas dos dois municípios.

A orientação das forças de segurança segue na linha de que as pessoas não divulguem nada que seja de procedência duvidosa, pois muitos estão se aproveitando da situação de medo para gerar ainda mais pânico na comunidade escolar, criando Fake News com mensagens de ameaça sendo postados em perfis apócrifos, onde não há identificação visível do criminoso.

O comandante do 11º BPM, garantiu aos secretários que a polícia está dioturnamente empenhada em garantir a segurança da população em ambos os municípios, sendo nesse momento reforçada a segurança nas escolas com o serviço de inteligência da PM, agindo de forma rotineira para coibir casos semelhantes aos que chocaram o país.

“Estamos apostos e autuando qualquer cidadão ou cidadã em atitude suspeita. Não podemos vacilar e pedimos que qualquer atitude suspeita percebida pela população possa prontamente ser repassada à polícia pelo 190”, enfatizou Cel Coutinho.