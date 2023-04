Comemoração discreta de Gervonta ‘Tank’ Davis em Las Vegas após nocaute de Ryan Garcia

Gervonta “Tank” Davis tinha a cidade de Las Vegas e o mundo do boxe na palma da mão depois de nocautear Ryan Garcia mas na verdade ele manteve as coisas bem discretas ao comemorar sua grande vitória.

Davis e alguns amigos atacaram o Ghostbar no telhado do Palms Las Vegas no final da noite de sábado após sua luta. Davis – com um moletom branco e óculos escuros – manteve-se discreto, tomando uma bebida e conversando com alguns de seus amigos.