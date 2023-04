“Comemorando a Grande Vitória no Fim de Abril de 2021: Os Brasileiros que Trabalharam Durante o Ano”.

Se seu PIS/PASEP não caiu, fique tranquilo! Pois hoje vamos te contar tudo o que você precisa fazer, caso isso aconteça com você.

Este é um dos benefícios mais importantes para o trabalhador brasileiro. Afinal, ele é um programa que tem como função a distribuição de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para aqueles que trabalharam com carteira assinada e contribuíram com o programa.

No entanto, muitos trabalhadores têm dúvidas sobre como funciona e quando recebem seu benefício. Sendo assim, este texto visa esclarecer as principais questões sobre o PIS/PASEP e o que fazer caso o valor não tenha sido depositado na conta.

Quem recebe o PIS/PASEP neste mês de abril?

Como já vimos, o PIS/PASEP é um benefício endereçado aos trabalhadores brasileiros que trabalharam com carteira assinada por pelo menos um mês no ano-base 2021 e que recebem até dois salários mínimos.

Em resumo, os trabalhadores que exerceram suas atividades em abril e se encaixam nos critérios de recebimento, tem uma grande vitória confirmada.

Em abril, o pagamento é direcionado aos trabalhadores nascidos em maio e junho para o PIS, e com final de inscrição 6 e 7 para o PASEP.

O valor do benefício varia de acordo com o tempo de trabalho, sendo o valor máximo de um salário mínimo.

Além disso, o depósito é feito diretamente na conta do trabalhador ou em uma agência da Caixa Econômica Federal para o PIS e no Banco do Brasil para o PASEP.

O que fazer se seu PIS/PASEP não caiu

Se seu PIS/PASEP não caiu na sua conta bancária, a primeira coisa a fazer é verificar se os dados cadastrais estão corretos na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, dependendo de qual programa você é beneficiário. Se houver algum erro, é necessário atualizar o cadastro o mais rápido possível.

Caso os dados estiverem corretos, o próximo passo é contatar a instituição financeira e questionar o porquê do atraso no pagamento. Se eles não derem uma resposta adequada, é possível registrar uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor.

Além disso, é importante lembrar que os pagamentos do PIS/PASEP possuem datas específicas para acontecer, portanto, pode ser que o atraso seja apenas em relação ao calendário de pagamentos. Verifique o cronograma e aguarde a data indicada para o seu recebimento.

Qual o valor do PIS/PASEP?



Agora que você já sabe como proceder se seu PIS/PASEP não caiu na sua conta na data definida é hora de entender melhor como o abono funciona.

Como já vimos anteriormente, o PIS/PASEP segue o salário mínimo. Ou seja, sempre que o salário sobe, o valor do abono também deve subir.

Recentemente, o atual Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o decreto que aumenta o salário mínimo para R$1.320,00. Sendo assim, o valor do abono, seja para o PIS, ou para o PASEP, será nesse valor.

Contudo, para receber a quantia, é preciso que o trabalhador tenha atuado nos 12 meses do ano-base, com carteira assinada, além de não ultrapassar o limite de ganho, que é de 2 salários mínimos, no período.

O cálculo é feito mês a mês. Ou seja, a cada mês trabalhado, você receberá 1/12 avos do valor do salário mínimo, ou R$110.

Sendo assim, quem trabalhou 2 meses, receberá R$220, quem trabalhou 6 meses, receberá R$660, e assim por diante.

Como saber se seu PIS/PASEP não caiu?

Existem diversas formas de averiguar se seu PIS/PASEP não caiu. Um deles é através da tentativa de saque com o Cartão Cidadão.

Além disso, você também pode ir presencialmente até uma agência da Caixa, ou do BB, e consultar seu saldo.

Já se você tem conta no banco, o pagamento deve cair automaticamente na sua conta. Sendo assim, é só conferir o extrato no seu Internet Banking, ou no caixa eletrônico mais próximo.