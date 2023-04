Comitê do Senado dos EUA realizará audiência aberta sobre fenômenos aéreos não identificados e OVNIs

Cole Stevensassessor de imprensa do Comitê do Senado dos Estados Unidos sobre Serviços Armados confirmou quarta-feira ao Registro diário de Roswell que o Ameaças emergentes e capacidadessubcomitê realizará uma nova audiência aberta em Fenômenos Aéreos Não Identificados (UAP).

Em uma ligação de acompanhamento, um funcionário confirmou ao Registro diário de Roswell que Dr. Sean Kirkpatrickchefe doEscritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios (AARO) falará na audiência de 19 de abril.

Este anúncio vem depois Sen. Kirsten Gillibrand (D-NY)presidente do subcomitê, expressou frustração publicamente durante uma reunião em 28 de março sobre o Departamento de Defesa solicitação de orçamento para o ano fiscal de 2024 sobre a falha em financiar totalmente a AARO pelo segundo ano consecutivo.

Em declaração anterior ao Registro diário de Roswell, Senador Gillibrand disse, “A falta de financiamento total para AARO é uma preocupação significativa. Precisamos garantir que nosso governo esteja levando a sério a questão UAP e dedicando os recursos necessários para melhorar nossa compreensão e capacidade de resposta.”

Senadores buscam aumentar transparência do governo e financiamento para investigação da UAP

As novas audiências terão como objetivo abordar as preocupações em torno UAPs e a necessidade de maior transparência e investigação. Senador Gillibrandum defensor vocal para um exame mais aprofundado do fenômeno UAP, tem pressionado por mais financiamento para a AARO e maior abertura do Departamento de Defesa (DoD) sobre incidentes UAP.

Em seus comentários anteriores durante a audiência para Subsecretário de Defesa (Controlador) Michael J. McCord em 28 de março, o senador Gillibrand declarou: “Sr. McCord, fiquei desapontado pelo segundo ano consecutivo porque o escritório de resolução de anomalias de todos os domínios, ou AARO, não foi totalmente financiado na solicitação de orçamento do departamento. Entendendo que não podemos obter em valores orçamentários específicos neste fórum, você pode discutir por que a AARO não foi totalmente financiada?”

Essas audiências fornecerão uma oportunidade para legisladores e funcionários discutirem a importância de financiar a AARO e abordar as crescentes preocupações sobre os UAPs no espaço aéreo dos EUA. À medida que a questão UAP ganha força, tanto no governo quanto na esfera pública, as audiências podem lançar luz sobre os desafios e possíveis soluções em torno desse fenômeno enigmático.