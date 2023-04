Como a decisão da Opep+ na Ásia pode afetar brasileiros?

Uma decisão tomada a milhares de quilômetros pode ter efeito no bolso dos trabalhadores brasileiros já nos próximos dias. Na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que a Organização dos Exportadores de Petróleo (Opep+) anunciou o corte na produção de petróleo. Mais de 1,66 milhão de barris deixarão de ser produzidos todos os dias pelo grupo.

A conta é simples: com menos oferta de petróleo no mundo, o material se torna mais caro para compra. Neste sentido, a tendência é que a decisão da Opep+ tenha um impacto direto nos preços dos combustíveis de todo o planeta, como por exemplo, no aumento do preço da gasolina. Sendo assim, isso geraria um impacto nos números da inflação em várias nações em todos os continentes.

O Brasil não fica de fora deste impacto. De uma maneira prática, é possível dizer que a decisão da Opep+ poderá fazer com que os brasileiros paguem um combustível mais caro, justamente em um momento em que o Governo Federal já tinha anunciado a reoneração da gasolina e do etanol desde o último dia 1º de março.

Preço do barril

O impacto da decisão da Opep+ pode ser especificamente doloroso no Brasil porque a Petrobras utiliza o preço internacional do barril de petróleo para definir o preço do combustível nas bombas. Assim, se o barril sobe, as chances de aumento na gasolina também sobem.

O impacto não acontece apenas no combustível. A Petrobras também indica que usa o preço do barril do petróleo para definir os preços de outros materiais como o gás natural e o GLP, aquele que o cidadão usa na cozinha da sua casa.

Aumento já está garantido?

De acordo com analistas, ainda não é possível cravar se a decisão da Opep+ vai mesmo ter um impacto direto nos produtos brasileiros. É necessário esperar mais alguns dias para entender se os valores do barril de petróleo devem cair de preço, ou se eles ficarão estabilizados.

Alguns especialistas apostam que o barril pode voltar a custar mais de US$ 100, o que poderia ser uma péssima notícia para os brasileiros. De todo modo, é preciso aguardar para entender o que vai acontecer de fato.

Vale lembrar ainda que o preço do barril de petróleo não é a única variável usada pela Petrobras para definir o preço do combustível no Brasil. Outras variantes também podem ser consideradas no decorrer das próximas semanas.

Seja como for, a decisão do Opep+ já pode ser vista como uma má notícia, porque a partir de agora a Petrobrás terá menos espaço para conseguir aplicar medidas para baratear o preço do combustível em todo o Brasil.

O que é a Opep?

A Opep é uma organização que reúne os principais países exportadores de petróleo do Oriente. A organização foi criada em 1960 com o objetivo de controlar os preços do produto de maneira internacional. Naquela época, os países que faziam parte do processo eram responsáveis por 30% da produção mundial.

O grande destaque da Opep sempre foi a Arábia Saudita, que responde pela maior parte da produção de petróleo nas últimas décadas. Em 2016, quando o preço do petróleo estava abaixo do comum, a Opep inseriu outros 10 países criando a Opep+.



Entre os novatos da organização está a Rússia, que também está indicando uma queda na produção de petróleo, mas como retaliação ao Ocidente pela ajudada concedida à Ucrânia na Guerra.