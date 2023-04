Como adicionar a barra de pesquisa do Google à tela inicial do iPhone

Você sabia? O Google paga bilhões de dólares todos os anos para ser o mecanismo de busca padrão para dispositivos Apple.

O Google é um famoso motor de busca que nos dá toneladas de resultados em poucos segundos. Os desenvolvedores da Pesquisa Google estão constantemente otimizando o aplicativo e seus serviços para os usuários.

Não apenas para Android, mas também trabalham para torná-lo muito significativo para os usuários do iPhone. Você pode estar se perguntando por que os usuários da Apple usarão a barra de pesquisa do Google. Então, vamos verificar mais sobre isso abaixo.

Por que os usuários da Apple usarão a barra de pesquisa do Google?

Para os usuários que não sabem, o Google mostra vários resultados de pesquisa relevantes em comparação com outros mecanismos de pesquisa. Além disso, os usuários gostam dos resultados de pesquisa fornecidos pelo Google. Então eles continuam usando o mecanismo de busca do Google, bem como outros serviços dele. Todos sabemos que a barra de pesquisa do Google é fornecida aos usuários do Android como um widget em sua tela inicial, o que os ajuda a pesquisar rapidamente a consulta.

Muitos usuários mudaram seus telefones do Android para o iPhone. Mas eles ainda adoram usar alguns dos serviços do Google por causa de seus recursos. A barra de pesquisa do Google é uma delas. No entanto, a barra de pesquisa do Google não está disponível na Apple. Mas os usuários da Apple também estão procurando maneiras de adicionar a barra de pesquisa do Google à tela inicial dos iPhones. Estamos aqui com os passos para adicione a barra de pesquisa do Google à tela inicial do seu iPhone. Então, vamos verificar os passos que você precisa seguir para adicionar a barra de pesquisa do Google à tela inicial.

Como adicionar widget de pesquisa à tela inicial no iPhone iOS

Os usuários da Apple que desejam adicionar a barra de pesquisa do Google à tela inicial precisam ter o Google App. O aplicativo já está instalado para usuários do Android, mas como todos sabemos, a Apple não fornece aplicativos pré-instalados, então você deve instalar o aplicativo do Google por conta própria na Apple Store. Você pode baixar o aplicativo do Google e instalá-lo em seu iPhone com este link. Depois de baixar e instalar o aplicativo de pesquisa do Google no seu iPhone, você deve começar a seguir as etapas listadas abaixo.

Como você instalou o aplicativo no seu iPhone, agora pressione e segure o local vazio na tela inicial. Espere até que os aplicativos comecem a balançar.

Depois disso, clique no ícone de adição no canto superior esquerdo da tela. Ele irá redirecioná-lo para o menu iOS Widgets, onde você obterá a coleção de aplicativos que você pode adicionar à tela inicial.

Quando o menu Widgets aparecer na tela, você verá muitos aplicativos lá. Você pode rolar ou pesquisar Google através do Widgets de pesquisa opção.

opção. Depois de ver a opção do Google, clique para expandi-la.

Depois de expandir o menu, você obterá diferentes tipos de widgets para adicionar à tela inicial do seu iPhone. Você tem que escolher aquele que atende a sua necessidade. Barra de pesquisa do Google (widget 2 × 2): Será um widget simples através do qual você pode adicionar a barra de pesquisa em sua tela inicial. Barra de pesquisa do Google com outras opções (widget 4×2): Isso adicionará a barra de pesquisa e a opção de pesquisa por voz à tela inicial. Também incluirá o Google Lens e outras opções interessantes.

Você deve selecionar o ícone e clicar em Adicionar widgets .

. Agora, você pode ver o widget na tela inicial onde o adicionou. Você pode colocá-lo em qualquer lugar que quiser na tela. Você deve pressioná-lo e arrastá-lo aqui e ali.

Adicionamos com sucesso a barra de pesquisa do Google à tela inicial do iPhone. Agora, é hora de verificar se podemos personalizá-lo de acordo com nossas necessidades.

Como personalizar a barra de pesquisa do Google para a tela inicial do iPhone

Temos certeza de que a maioria de vocês não gostará da barra de pesquisa básica do Google que você obtém no iPhone. Porém, é bem fácil personalizá-lo de acordo com a necessidade. Você deve seguir algumas etapas, listadas abaixo, para fazer isso.

Para personalizar o Widget de pesquisa do Google você deve primeiro abrir o Google app .

você deve primeiro abrir o . Depois disso, clique no ícone de perfil no canto superior direito .

no . Agora, clique no Configurações opção.

opção. Você verá a opção de Widgets lá; Clique nisso.

lá; Clique nisso. Role para baixo e ative o Widget Dinâmico para trazer mais personalização.

para trazer mais personalização. Você também terá a opção de Personalize o tema . Então escolha de acordo com a sua necessidade.

. Então escolha de acordo com a sua necessidade. Você também pode habilitar o Atualizar diariamente opção para obter diferentes temas, papéis de parede e cores.

Isso é o que você pode personalizar com a barra de pesquisa do Google. Agora, vamos verificar as etapas que você deve seguir para remover a barra de pesquisa do Google da tela inicial do seu iPhone.

Como remover a barra de pesquisa do Google da tela inicial do iPhone

Se você personalizou a barra de pesquisa do Google, mas não deseja mantê-la na tela inicial, siga as etapas listadas abaixo para remover a barra de pesquisa do Google da tela inicial do seu iPhone.

Primeiro de tudo, pressione e segure o Widget de Pesquisa do Google.

Você tem que pressioná-lo até chegar ao menu contextual .

. Agora, selecione o Remover Widget opção na tela.

opção na tela. Você tem que confirmar o mesmo a partir do menu de confirmação .

. Então selecione o Remover opção a partir daí.

opção a partir daí. Agora, o widget será removido da tela inicial.

Os usuários que precisarem adicioná-lo novamente ou personalizá-lo deverão seguir as etapas listadas acima no guia.

Pensamentos finais

Existem milhões de usuários que possuem o iPhone da Apple. Muitos deles mudaram do dispositivo Android ou estão usando o Google Search Engine para encontrar a resposta às perguntas, então eles ainda adoram usar a barra de pesquisa do Google. No Android, temos o widget da barra de pesquisa do Google com o qual podemos pesquisar nossas consultas em um tempo muito curto.

No entanto, não foi possível no iPhone porque o Google Search Widget não está pré-instalado lá. Adicionamos as etapas que os usuários devem seguir para adicionar a barra de pesquisa do Google à tela inicial de seus iPhones. Portanto, certamente ajudará você a adicionar a barra de pesquisa do Google.

