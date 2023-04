Como adicionar jogos não Steam à biblioteca Steam 2023

O Steam é uma das famosas lojas de jogos que possui milhares de aplicativos e jogos. A maioria dos jogos exclusivos e interessantes são publicados na Steam Games Store. Sempre que você baixa aplicativos e jogos da loja de jogos Steam, fica muito fácil jogar e gerenciar o jogo. Existem muitos jogadores profissionais que adoram usar a loja de jogos em vez de instalar o jogo diretamente em seu sistema. Como todos sabemos, alguns jogos não estão disponíveis na Steam Games Store.

Às vezes, fica difícil abrir outra janela e executar aquele jogo específico. Todos nós gostamos de estar no mesmo aplicativo e usá-lo para jogar todos os jogos. Mas como existem muitos jogos Non-Steam, é impossível fazer por eles. No entanto, se você não sabe, a loja de jogos Steam tem um recurso onde você pode adicionar jogos não Steam à Biblioteca. Você também quer saber como fazer? Se sim, siga este guia até o final para aprender sobre isso.

O que são jogos não Steam?

Se você não sabe, esses jogos indisponíveis no Steam são conhecidos como Non-Steam Games. A maioria dos jogadores acha fácil gerenciar os jogos com a ajuda da loja de jogos Steam. Isso ocorre porque há muitos jogos disponíveis na internet. Começamos a baixá-los e instalá-los da Internet; no entanto, depois de instalá-los, fica difícil para nós gerenciá-los. Assim, no Steam, temos uma guia Biblioteca separada, onde podemos gerenciar facilmente todos os jogos, o que torna mais fácil ficar de olho em todos eles.

Sempre que tivermos que jogar um jogo, podemos ir até a seção da Biblioteca, e a partir daí podemos encontrar todos os jogos. Existem muitas opções como Atualizar, Excluir, Reproduzir, etc., tornando mais fácil para os usuários gerenciá-los. Algumas estatísticas também são mostradas, junto com as conquistas dos jogos. Agora, vamos verificar como adicionar jogos não Steam à Biblioteca Steam.

Como adicionar jogos não Steam à biblioteca?

O processo de adicionar jogos Non-Steam à Biblioteca é muito simples. Você não precisa se preocupar com isso. Também explicaremos detalhadamente os processos pelos quais você pode adicionar os jogos não Steam sem problemas. Então, vamos começar com ele.

Em primeiro lugar, abra o Vapor lançador de jogos.

lançador de jogos. Depois, vá para o jogos guia na parte superior do aplicativo.

Clique nele e você verá algumas opções de menu lá.

Selecione os Adicionar um jogo não Steam à minha biblioteca.

Agora, um grupo de aplicativos instalados será mostrado na tela.

Escolha o aplicativo ou jogo que deseja adicionar à Biblioteca.

Agora, selecione Adicionar programas selecionados.

Depois disso, vá para o Biblioteca guia e você pode encontrar o aplicativo que você adicionou.

Empacotando

Muitos usuários têm instalado diferentes jogos disponíveis nas diferentes Play Stores e na internet. No entanto, devido à confusão na gestão dos apps e jogos disponíveis no sistema, mas não no Steam, fica difícil para nós usá-los. Neste guia, adicionamos as etapas para adicionar jogos não Steam à Biblioteca Steam. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

