Como alterar a pasta de captura de tela em telefones Samsung Galaxy

A captura de tela é um dos recursos essenciais que milhões de usuários usam diariamente. Com a ajuda de capturas de tela, eles podem salvar fotos importantes em seus dispositivos. Os usuários devem pressionar o botão em seu dispositivo, mais Diminuir volume e Botão liga / desliga, para tomá-lo. Qualquer coisa na tela será salva em uma pasta específica, facilitando a classificação de imagens importantes pelos usuários. Milhões de usuários estão usando esse recurso para suas próprias necessidades.

Alguns podem usá-lo para salvar fotos, enquanto outros o usam para fins relacionados a escritório, entretenimento, salvamento de dados importantes ou muito mais. A pasta para salvar a captura de tela é a mesma para todos. Todas as capturas de tela podem ser encontradas facilmente na pasta Screenshot, que está no DCIM. No entanto, muitos usuários desejam alterá-lo por vários motivos, que listaremos a seguir. Este guia discutirá as etapas que você deve seguir para alterar a pasta de captura de tela nos telefones Samsung Galaxy. Etapas semelhantes podem ser seguidas em outros telefones Android para fazer isso.

Por que você deve alterar a pasta de capturas de tela nos telefones Samsung Galaxy?

Sabemos que você pode estar se perguntando por que alterar a pasta de capturas de tela em seu telefone Android é importante. As capturas de tela são as fotos tiradas para salvar coisas importantes no modo de imagem. Normalmente, todos nós damos nossos telefones para parentes e amigos. Eles podem tentar rastrear a pasta de capturas de tela para saber quais coisas importantes você salvou no dispositivo. As imagens são salvas especificamente na pasta Capturas de tela, para que possam acessá-la facilmente. Mesmo se você estiver salvando algo importante, há chances de alguém excluí-lo encontrando rapidamente o caminho.

Além disso, pode haver chances de você estar salvando algumas fotos importantes fazendo capturas de tela, que são em grande número; então, sabemos que movê-los para outra pasta é um processo demorado. Mas e se você criar uma pasta para salvar essas capturas de tela diretamente para não precisar movê-las? Esta será uma etapa fácil e simplificada para salvar as capturas de tela, pois você saberá o local onde as capturas de tela serão salvas. Ao fazer isso, suas capturas de tela estarão muito seguras.

Esperamos que você tenha entendido por que deve alterar a pasta de capturas de tela. Agora, vamos verificar como você pode fazer isso no seu telefone Samsung.

Alterar pasta de capturas de tela em telefones Samsung Galaxy – Requisitos

O OneUI da Samsung é considerado um dos melhores sistemas operacionais Android, que possui uma mistura de recursos essenciais para usuários Samsung e Android. Os desenvolvedores estão sempre atualizados com recursos interessantes para tornar as coisas mais fáceis para os usuários da Samsung.

Com as novas atualizações do OneUI 5.1, os desenvolvedores adicionaram um recurso para os usuários alterarem a pasta Capturas de tela nos telefones Samsung Galaxy. O recurso é fornecido apenas para usuários que possuem o OneUI 5.1 mais recente. Abaixo listamos os dispositivos elegíveis para as atualizações do OneUI 5.1, verifique-os para saber se você pode alterar a pasta de capturas de tela em seu telefone Galaxy.

Dispositivos qualificados para OneUI 5.1

Aqui estão os dispositivos elegíveis para a atualização OneUI 5.1. Você pode verificar a lista para saber se pode alterar a pasta Capturas de tela.

Galáxia A Quântica

Galaxy A04s

Galaxy A14 5G

Galaxy A23

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A71

Galaxy A73

Galaxy F22

Galaxy F23 5G

Galaxy M23 5G

Galaxy F62

Galaxy M13 5G

Galaxy M32

Galaxy M33 5G

Galaxy M53

Galaxy Note 10 Lite

série Galaxy Note 20

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

série Galaxy S20

Galaxy S21 FE

série Galaxy S21

série Galaxy S22

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 (2022)

Galaxy Tab S7 FE

Série Galaxy Tab S7

Série Galaxy Tab S8

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Se o seu dispositivo estiver na lista e você ainda não tiver recebido a atualização do OneUI 5.1, siga as etapas listadas abaixo para verificar as atualizações mais recentes.

Em primeiro lugar, abra Configurações no seu telefone Galaxy.

no seu telefone Galaxy. Depois disso, vá para o Atualização de software .

. Selecione os Baixar e instalar opção.

opção. Após isso, será mostrada uma nova tela onde serão verificadas as novas atualizações.

Se houver alguma atualização disponível, faça o download. Caso contrário, você será exibido com o detalhes da versão .

. Verifique se o telefone está funcionando no OneUI 5.1 ou versão superior. Se não estiver em execução, você deve aguardar até que as atualizações sejam liberadas para seus dispositivos.

Agora, vamos verificar como alterar a pasta de captura de tela do Samsung Galaxy.

Alterar pasta de captura de tela em telefones Samsung Galaxy

Para alterar a pasta de captura de tela nos telefones Samsung Galaxy, os usuários devem seguir as etapas abaixo.

Abra o Configurações no seu celular.

no seu celular. Vou ao Características avançadas .

. Depois disso, role para baixo e procure o Capturas de tela e gravador de tela opções.

opções. Toque nele e outra tela será carregado.

será carregado. Agora, role para baixo e procure a opção: “ Salve capturas de tela em. “

“ Clique nele e navegue até a pasta para salvar as capturas de tela.

Se você deseja criar uma nova pasta, clique no botão Ícone de adição na parte superior da tela.

na parte superior da tela. Depois de criar a pasta, abra-a.

Selecione os Feito Opção, que é visível na parte inferior. É isso.

Seguindo os mesmos passos, você também pode alterar a pasta para as gravações de tela. Você tem que rolar para baixo depois que você estiver no Capturas de tela e opções de gravador de tela. Lá você encontrará a opção “Salvar gravações de tela em.” Altere a pasta da mesma maneira. É isso. Você alterou a pasta para as gravações de tela.

Empacotando

Milhões de usuários de telefones Samsung Galaxy estão fazendo capturas de tela para salvar fotos importantes. Eles estão usando muito o recurso Captura de tela. Como todos sabemos, as capturas de tela são salvas na pasta de DCIM -> Capturas de tela, então fica fácil para qualquer um verificar esta pasta para saber quais coisas importantes você está salvando. Mas, com a ajuda do OneUI 5.1, os desenvolvedores adicionaram a opção de alterar o local da pasta. Esperamos que, com a ajuda deste guia, você consiga alterar o local da captura de tela.

GUIAS RELACIONADOS: