Como Aproveitar a Nova Taxa de Juros para Liberar o Consignado.

Recentemente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estabeleceu um novo teto para a taxa de juros do empréstimo consignado. Agora, os bancos não podem cobrar mais do que 1,97% ao mês.

Todavia, antes de fazer o pedido, o segurado deve escolher sua instituição financeira para solicitar o seu dinheiro extra. Isso porque, foi definido apenas o teto de juros, permitindo que cada banco implemente sua própria taxa, desde que não ultrapasse os 1,97%.

Na matéria que acaba de sair, você pode ver que todos os principais bancos e financeiras do país oferecem este crédito consignado hoje.

Como solicitar o empréstimo consignado do INSS?

Antes de mais nada, o primeiro passo para solicitar o consignado do INSS é desbloquear a liberação do empréstimo no app da autarquia. Confira o passo a passo:

Acesse o site ou o aplicativo Meu INSS, com as credenciais da sua conta gov.br; Clique em “Novo pedido”; Vá para “que atendimento você deseja?” e clique em “bloquear/desbloquear benefício para empréstimo consignado”; Toque na opção “desbloquear”; Leia as regras e pré-requisitos e clique em “avançar”; Envie os documentos e preencha os dados solicitados.

Para receber atualizações sobre o seu pedido, é preciso informar o seu e-mail corretamente neste processo. O cidadão também pode acompanhar a solicitação pelo telefone 135.

Contudo, é importante ter calma com este procedimento porque o INSS costuma demorar até 30 dias para desbloquear de fato a liberação do consignado.

Com a liberação do sistema, o cidadão pode seguir para a segunda etapa:

Analise as condições de consignado oferecidas por cada banco;

Escolha a oferta da instituição financeira que mais se encaixa com sua realidade;

Recorra ao banco escolhido e apresente os seus documentos pessoais e solicite o consignado.

Dicas para evitar golpes

A solicitação do consignado é um direito de todos os segurados do INSS. Contudo, o procedimento exige uma série de cuidados por parte do cidadão. Lembre-se, por exemplo, que nenhuma instituição financeira pode pedir algum tipo de pagamento para liberar o crédito.

Também é importante conferir se o banco ou instituição financeira que você escolheu tem a autorização do Banco Central (BC) para atuar. Algumas quadrilhas podem entrar em contato com o cidadão inventando o nome de uma empresa apenas para conseguir informações pessoais e fazer uma nova vítima.

O consignado do INSS



O Consignado é uma espécie de empréstimo voltado para os segurados do INSS. O cidadão solicita o dinheiro e logo depois precisa passar a pagar a dívida na forma de descontos mensais nas parcelas do benefício previdenciário.

Como dito, a taxa máxima de juros do consignado da autarquia é de 1,97%. Esta taxa já chegou a ser de 2,14% e de 1,70% nas últimas semanas. Mas agora foi concretizada em 1,97% ao mês.

A margem consignável (limite de descontos por mês) é de 45%. São 35% para o empréstimo, 5% para o cartão de crédito e 5% para o cartão de benefício.

No mais, os beneficiários do INSS podem pagar o empréstimo em até 84 meses, ou seja, sete anos.

Mudanças no consignado do INSS

Nas últimas semanas, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) indicou que o governo Lula ainda estuda a realização de novas mudanças no sistema do consignado do INSS. Há, por exemplo, a possibilidade de redução da margem consignável.