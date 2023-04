Como assistir a Liga dos Campeões da CONCACAF na TV dos EUA 2023: melhores opções de streaming

A Liga dos Campeões da CONCACAF é uma competição de futebol organizada entre as 16 equipes eliminatórias. O Campeonato é organizado pelos diferentes clubes, que são: América do Norte, América Central e Caribe. O campeonato é baseado nos Estados Unidos e os telespectadores adoram assistir. Com mais de 600 mil espectadores ao vivo, a Liga dos Campeões da CONCACAF está em alta.

Muitos usuários precisam de ajuda para descobrir as melhores opções de streaming para a Liga dos Campeões da CONCACAF. É por causa da alta audiência ao vivo que é mais difícil para as plataformas de streaming gerenciá-los. Mas muitas opções de streaming estão indo muito bem e trabalhando para otimizá-las para os usuários. Estamos aqui com este guia onde listaremos as etapas para “Como assistir a Liga dos Campeões da CONCACAF na TV dos EUA.” Então, vamos começar com isso.

O que é a Liga dos Campeões da CONCACAF?

A Liga dos Campeões da CONCACAF é um campeonato de futebol organizado entre 16 times que jogam em sistema de mata-mata. A equipe que mais pontuar se classificará para as quartas de final. Assim que a equipe se classificar para as quartas de final, ela será selecionada para as semifinais. Aquele que vencer mais partidas eliminatórias ganha a Copa da Liga dos Campeões da CONCACAF.

As equipes se classificam para a Liga dos Campeões da CONCACAF de um campeonato diferente. A audiência da CONCACAF é muito alta nos Estados Unidos e em outros países. Eles estão sempre procurando maneiras de assistir à Liga. Por isso, listamos os passos que você deve seguir para assistir à Liga dos Campeões da CONCACAF.

Como assistir a Liga dos Campeões da CONCACAF na TV dos EUA

Muitos usuários estão tentando assistir à Liga dos Campeões da CONCACAF. No entanto, eles não sabem muito sobre as plataformas pelas quais podem assistir. Estamos aqui com as melhores plataformas de streaming para você assistir a Liga dos Campeões da CONCACAF na TV americana. Então, vamos começar com ele.

FuboTV

A FuboTV também oferece canais onde você pode assistir facilmente à Liga dos Campeões da CONCACAF sem problemas na sua TV dos EUA. Ele também oferece 7 dias de teste gratuito para o usuário. Os canais disponíveis pelos quais você poderá transmitir as partidas são FS1, FS2, Fox Soccer Plus e TUDN.

YouTube TV

O YouTube TV é uma das melhores plataformas para assistir a Liga dos Campeões da CONCACAF na TV dos Estados Unidos. Você precisa comprar uma assinatura do YouTube TV e ativá-la na sua TV. Você pode verificar este guia para ativar YouTube TV. Você pode sintonizar estes canais para assistir à partida: FS1, FS2, Fox Soccer Plus e TUDN.

Site da CONCACAF

Se você não sabe, o site oficial da CONCACAF também oferece uma maneira de transmitir a partida na sua TV americana. Então vá e faça sua conta para conferir o procedimento para assistir as partidas. No entanto, você deve navegar com o navegador da sua TV.

Transmissão DIRECTV

Você pode usar a DIRECTV para assistir à Liga dos Campeões da CONCACAF na sua TV dos EUA. Ele oferece canais como FS1, FS2 e TUDN, onde você pode transmitir facilmente as partidas.

Liga dos Campeões da CONCACAF ao vivo

Os usuários interessados ​​em assistir à Liga dos Campeões da CONCACAF podem assisti-la nas plataformas listadas abaixo para diferentes locais.

EUA: FS1, FS2, Fox Soccer Plus (Inglês); Univision, TUDN, ViX (espanhol)

FS1, FS2, Fox Soccer Plus (Inglês); Univision, TUDN, ViX (espanhol) Canadá: OneSoccer, YouTube

OneSoccer, YouTube Caribe: ESPN

ESPN América Central: ESPN Star +

ESPN Star + México: Fox Sports

Fox Sports América do Sul: ESPN Star +

Calendário da Liga dos Campeões da CONCACAF

Aqui está o Calendário da Liga dos Campeões da CONCACAF que você pode conferir abaixo para chegar na hora de assistir às partidas.

Rodada de 16: 7 a 9 de março (primeira mão) e 14 a 16 de março (segunda mão)

7 a 9 de março (primeira mão) e 14 a 16 de março (segunda mão) Quartas de final: 4 a 6 de abril (primeira mão) e 11 a 13 de abril (segunda mão)

4 a 6 de abril (primeira mão) e 11 a 13 de abril (segunda mão) Semifinais: 25 a 27 de abril (primeira mão) e 2 a 4 de maio (segunda mão)

25 a 27 de abril (primeira mão) e 2 a 4 de maio (segunda mão) Final: 31 de maio (primeira mão) e 4 de junho (segunda mão)

Tabela das quartas de final da Liga dos Campeões da CONCACAF

Os horários das quartas de final da Liga dos Campeões da CONCACAF estão listados abaixo. Verifique-os se quiser assistir às partidas no horário do seu time favorito.

1ª Pernas

4 de abril de 2023: Philadelphia Union (EUA) x Atlas FC (MEX)

4 de abril de 2023: Club Leon (MEX) x Violette AC (HAI)

5 de abril de 2023: FC Motagua (HON) x Tigres UANL (MEX)

5 de abril de 2023: Vancouver Whitecaps FC (CAN) x Los Angeles FC (EUA)

2ª Pernas

11 de abril de 2023: Violette AC (HAI) x Club Leon (MEX)

11 de abril de 2023: Los Angeles FC (EUA) x Vancouver Whitecaps FC (CAN)

12 de abril de 2023: Atlas FC (MEX) x Philadelphia Union (EUA)

13 de abril de 2023: Tigres UANL (MEX) x FC Motagua (HON)

Tabela das semifinais da Liga dos Campeões da CONCACAF

Aqui estão os horários das semifinais da Liga dos Campeões da CONCACAF.

1ª Etapa

25 a 27 de abril: vencedor do QF1 x vencedor do QF2

25 a 27 de abril: vencedor do QF3 x vencedor do QF4

2ª Etapa

2 a 4 de maio: vencedor do QF1 x vencedor do QF2

2 a 4 de maio: vencedor do QF3 x vencedor do QF4

Calendário das Finais da Liga dos Campeões da CONCACAF

Aqui estão os horários das Finais da Liga dos Campeões da CONCACAF.

1ª Etapa

Quarta, 31 de maio: vencedores das semifinais

2ª Etapa

Dom, 4 de junho: vencedores das semifinais

Seleção da Liga dos Campeões da CONCACAF

Aqui estão as equipes que se classificaram para a Liga dos Campeões da CONCACAF.

País Clube Quão Qualificado Canadá Vancouver Whitecaps FC Vencedor do Campeonato Canadense de 2022 Costa Rica LD Alajuelense Vice-Campeão da Liga CONCACAF de 2022 El Salvador Alianza FC Quartas de final da Liga CONCACAF de 2022 Haiti Violetta AC Vencedor do Campeonato de Clubes do Caribe de 2022 Honduras RCD Espanha Semifinalista da Liga CONCACAF de 2022 Honduras Motagua FC Semifinalista da Liga CONCACAF de 2022 Honduras CD Olimpia Vencedor da Liga CONCACAF de 2022 México Atlas FC Campeão do Apertura da Liga MX 2021 México Clube Leon Vice-campeão da Liga MX Apertura 2021 México CF Pachuca Vice-Campeão da Liga MX Clausura de 2022 México Tigres UANL Mais pontos Liga MX 2021 Apertura e 2022 Clausura Panamá Tauro FC Quartas de final da Liga CONCACAF de 2022 EUA Austin FC 2022 MLS Supporters’ Shield terceiro lugar EUA LAFC Campeão da Copa MLS de 2022 EUA Orlando City SC Campeão da US Open Cup de 2022 EUA Philadelphia Union Campeão da Conferência Leste de 2022

Empacotando

Milhares de usuários estão procurando maneiras de assistir à Liga dos Campeões da CONCACAF na TV dos EUA. No entanto, os usuários estão confusos sobre as plataformas de streaming pelas quais podem assistir à partida. Assim, neste guia, listamos as melhores plataformas de streaming, horários e outras informações importantes que você deve saber. Esperamos que este guia tenha ajudado você a entender mais sobre a CONCACAF e como assistir às suas partidas.

