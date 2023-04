Como ativar a Apple em activate.apple.com Digite o código (2023)

Se você comprou a Apple TV e deseja ativá-la, talvez tenha aprendido sobre o procedimento visitando o site activate.apple.com. Activate.apple.com é o site onde você precisa inserir o código através do qual poderá ativar o Apple TV para streaming. Sem ativar o Apple TV, você não pode usá-lo em seu dispositivo.

É um procedimento importante para você concluir a ativação do Apple TV. Se você instalou a Apple TV na Apple TV ou em outra smart TV, você deve concluir o procedimento. Você deve seguir as etapas para concluir a ativação da Apple TV por meio do site activate.apple.com. Então, vamos começar com ele.

O que é activate.apple.com?

O activate.apple.com é um site onde você deve inserir o código de ativação para ativar o Apple TV. Ao usar este site, os usuários da Apple podem ativar a Apple TV e outros aplicativos da Apple, como Apple Music e iTunes, para sua smart TV. Depois que os usuários o ativarem em sua Smart TV, eles poderão usá-lo sem problemas.

Todos nós sabemos o quanto a Apple TV é famosa. Os usuários podem comprar uma assinatura da Apple TV para assistir a diferentes programas e filmes. A Apple também está trabalhando na Apple TV, o melhor serviço de streaming de TV do mundo. Para torná-lo um dos melhores serviços de streaming de TV, eles precisam criar originais para atrair usuários da Apple para eles.

Eles estão trabalhando em muitos originais da Apple TV que estarão disponíveis apenas na Apple TV, e os usuários que tiverem que assistir precisarão comprar sua assinatura. Uma das melhores coisas sobre a Apple TV é que o aplicativo é compatível com muitos dispositivos.

Os usuários que não possuem uma Apple TV também podem comprar uma assinatura da Apple TV para assistir em sua TV. Para facilitar a ativação da Apple TV, os usuários devem seguir várias etapas para obter o código que pode ser usado em activate.apple.com para ativar o Apple TV. Vamos listar o procedimento abaixo, verifique-os.

Dispositivos compatíveis com Apple TV

Aqui está a lista de dispositivos compatíveis com Apple TV:

Samsung

Samsung 4K UHD TV NU8500, NU6950, NU6900

TV Samsung 4K UHD NU8000, NU7300, NU7200

TV Samsung 4K UHD NU740D, NU7100, NU710D

NU6900B, NU6070 (2018), NU6080

TV Samsung 4K UHD RU8000

Samsung 4K UHD TV RU7100, RU710D (2019)

Série FHD/HD 4, 5 da Samsung (2018)

Samsung Frame TV LSO3R/LSORN (2018 e 2019)

Samsung 4K UHD TV RU800D, RU740D

Samsung 4K UHD TV RU7300, RU730D

Samsung QLED 4K Q6, Q7

Samsung QLED 4K Série Q8, Q9 (2018 e 2019)

Samsung QLED 4K Q7DR, Q60R

Samsung QLED 4K Q6DR (2019)

Samsung QLED 8K Série Q9 (2019)

Samsung QLED 8K Q900R e Serif TV (2019)

Samsung Serif Series (2019)

Samsung Smart Full HDTV N5300 (2018)

Samsung The Frame Series (2018 e 2019)

Série UHD 6, 7 da Samsung (2018 e 2019)

Série UHD 8 da Samsung (2018 e 2019)

Roku

Barra de som inteligente Roku 9100X

Roku 2 4210X, 4205X

Roku 3 4200X, 4230X

TV Roku 4K A000X

TV Roku 4K A000X Roku Express 3900X, 3930X

Roku Express+ 3910X, 3931X

Roku HD 3932X

Roku Premiere 3920X, 4620X

Roku Premiere+ 3921X, 4630X

Barra de som inteligente Roku 9101X

Roku Streaming Stick 3800X

Roku Streaming Stick+ 3810X, 3811X

TV Roku 7000X, C000X, 8000X

Roku Ultra 4640X, 4660X, 4661X, 4670X

Roku UltraLT 4662X

Amazon FireTV

Edição básica (2017)

Geração 2 (2016)

Amazon Fire TV Stick 4K (2018)

Fire TV – Gen 3 (2017)

Fire TV Cube (Gen 1)

Fire TV Cube (Gen 2)

Nebula Soundbar – Fire TV Edition

LG

LG NanoCell série SM83

LG NanoCell série SM85

Série LG NanoCell SM9X (2019)

LG OLED (2019)

Série LG UHD UM6X (2019)

Série LG UHD UM7X (2019)

sony

Série Sony A9G (2019)

Série Sony X850G (modelos 2019 de 85″, 75″, 65″ e 55″)

Série Sony X950G (2019)

Série Sony Z9G (2019)

vizio

Série VIZIO DS (2018)

VIZIO E-Series (modelos UHD 2018, 2017 e 2016)

Série VIZIO MS (2018, 2017 e 2016)

Série VIZIO Quantum (2019)

Série PS VIZIO (2018, 2017 e 2016)

VIZIO PSeries Quantum (2019 e 2018)

VIZIO Série PS Quantum X (2019)

Série VIZIO V (2019)

Como ativar a Apple TV usando activate.apple.com

Sabemos que você está procurando o procedimento para ativar o Apple TV com a ajuda do site activate.apple.com. Os usuários que procuram o procedimento precisarão cumprir algumas etapas. Para ativar a Apple TV através do site activate.apple.com, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Para Samsung

Para ativar a Apple TV com a ajuda de activate.apple.com, você deve seguir as etapas abaixo para a Samsung TV.

Em primeiro lugar, pressione o botão Botão Início .

. Vou ao aplicativos e procure o Apple TV Aplicativo.

e procure o Aplicativo. Agora, clique em Instalar . Após a instalação, inicie o aplicativo Apple TV .

. Após a instalação, inicie o . Assim que o aplicativo for iniciado, entrar .

. Digite as credenciais de login do Conta Apple .

. Depois disso, selecione Comece a Assistir .

. Agora o Código de ativação da Apple TV aparecerá na tela. Escreva em algum lugar.

aparecerá na tela. Escreva em algum lugar. Você tem que visitar o site activate.apple.com .

. Quando o site for aberto, digite o código que você escreveu.

Clique em Continuar. É isso.

Para TV Roku

Para ativar a Apple TV com a ajuda de activate.apple.com, você deve seguir as etapas listadas abaixo para o Roku.

Comece o Aplicativo Apple TV na sua televisão.

na sua televisão. Agora, entre no credenciais de login .

. Clique em Comece a Assistir . Agora aparecerá o Código para a ativação. Anote.

. Agora aparecerá o Código para a ativação. Anote. Depois disso, visite o activate.apple.com site, digite o código e selecione Continuar.

Para Amazon Fire TV

Para ativar o Apple TV com a ajuda de activate.apple.comsiga as etapas abaixo para o Amazon Fire TV.

Instale o Apple TV Nas suas Amazon FireTV .

Nas suas . Depois disso, abra o Aplicativo Apple TV na sua televisão.

na sua televisão. Agora, entre no credenciais de login .

. Clique em Comece a Assistir . Agora aparecerá o Código para a ativação. Anote.

. Agora aparecerá o Código para a ativação. Anote. Depois disso, visite o activate.apple.com site, digite o código e selecione Continuar.

Para TV LG e Sony

Para ativar a Apple TV com a ajuda de activate.apple.com, você deve seguir as etapas listadas abaixo para LG.

Abra o Aplicativo Apple TV Nas suas TV LG/Sony .

Nas suas . Agora, entre no credenciais de login da sua conta Apple.

da sua conta Apple. Abra qualquer programa e clique em Comece a Assistir . Agora aparecerá o Código para a ativação.

. Agora aparecerá o Código para a ativação. Depois disso, visite o activate.apple.com site, digite o código e selecione Continuar.

Para Vizio

Para ativar o Apple TV com a ajuda de activate.apple.comvocê deve seguir as etapas listadas abaixo para Vizio TV.

Primeiro, você deve instalar o Apple TV de Loja Vizio .

de . Depois de instalar o aplicativo, abra o aplicativo .

. Entre com o Conta Apple .

. Selecione Comece a Assistir para transmitir qualquer show. Aparecerá um código para a ativação.

para transmitir qualquer show. Aparecerá um código para a ativação. Visite a activate.apple.com site em qualquer dispositivo, insira o Código e selecione Continuar.

O que é https //activate.apple.com insira o código Código inválido?

Os usuários que tentaram usar activate.apple.com relataram receber a mensagem de erro Código inválido. Se você digitar o código errado ou vencido, essa mensagem de erro aparecerá na tela. Pode ocorrer por vários motivos, como um problema de conexão de rede, problemas de dispositivo, código expirado, código errado, etc.

Se você também está enfrentando o erro de código inválido activate.apple.com, sugerimos que reinicie o dispositivo para gerar o novo código para corrigir o problema. Não é um problema muito grande com o qual você deva se preocupar. Você também pode tentar mudar a conexão com a Internet no dispositivo para verificar se o problema foi resolvido.

Empacotando

Muitos usuários compraram uma assinatura da Apple TV, mas não conseguiram descobrir como ativá-la. Eles desconheciam os usos de activate.apple.com. Este guia explica informações importantes sobre a Apple TV e como ativá-la usando o site activate.apple.com.

LEIA TAMBÉM: