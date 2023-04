Como ativar/desativar Google Fast Pair no Android (2023)

O Google está desenvolvendo novos recursos para tornar seu sistema operacional Android mais útil. Atualmente, existem 3,3 bilhões de usuários Android disponíveis no mundo. É apenas por causa dos recursos que o Google oferece. Eles forneceram aos usuários do Android muita personalização, o que permite que eles configurem seu telefone Android como quiserem.

Com as novas atualizações do sistema operacional Android, muitos novos recursos estão sendo adicionados. O Google lançou o recurso Google Fast Pair para recursos do Android para emparelhar dispositivos Bluetooth sem seguir nenhum procedimento repetidamente. Muitos usuários do Android ainda não conhecem o Google Fast Pair e como usá-lo. Estamos aqui com este guia onde contaremos “Como ativar o Google Fast Pair no Android.” Então, vamos começar com as etapas para habilitar o Google Fast Pair no Android.

O que é o Google Fast Pair no Android?

Hoje em dia, existem muitos dispositivos inteligentes que usamos diariamente. Os usuários enfrentam problemas para conectá-los devido ao procedimento que devem seguir. Os usuários devem primeiro ativar o modo de emparelhamento no dispositivo Bluetooth ao qual devem se conectar. Depois disso, eles devem ligar o Bluetooth em seu smartphone e esperar até que o dispositivo apareça. Você não acha que é um procedimento demorado? Todos nós temos smartwatches, alto-falantes inteligentes, fones de ouvido inteligentes e muito mais, aos quais nos conectamos regularmente.

No entanto, quando nos conectamos, temos que abrir o Bluetooth e procurar o dispositivo e, quando o dispositivo estiver visível, tocamos nele para conectar. Com a ajuda do Google Fast pair, o processo fica muito simplificado. Os usuários só precisam ativar o Bluetooth em seu celular, após o qual o dispositivo inteligente que estão usando é conectado sem problemas. Você não precisa fazer nada, pois o Fast Pair emparelha automaticamente o dispositivo inteligente se ele estiver próximo. Quando o dispositivo estiver próximo, ele será conectado automaticamente e você receberá uma notificação relacionada a ele. Há muitos benefícios em usar o Google Fast Pair. Nós os listamos abaixo.

Você pode se conectar rapidamente com o dispositivo sem nenhum procedimento a seguir.

Ele mostrará a notificação da bateria do dispositivo.

Isso ajudará você a encontrar dispositivos perdidos.

Como ativar o Google Fast Pair no Android

Sabemos que você está animado com o procedimento para habilitar o Google Fast Pair no Android. Os usuários que possuem Android versão 6.0 ou superior poderão usar o Fast Pair. Principalmente, o Google Fast Pair é ativado em dispositivos Android por padrão. No entanto, se o seu dispositivo Android não tiver ativado o Google Fast Pair por padrão, você deve seguir as etapas abaixo.

Além disso, o Google Fast Pair só pode ser ativado no Android, que roda no Android 14 ou superior. Depois de ativar o Google Fast Pair no Android, você pode conectar seus dispositivos inteligentes sem problemas em seu dispositivo Android. Então, vamos conferir os passos que devem ser implementados para habilitar o Google Fast Pair no Android.

Ativar notificações para Google Play Services

Para que o Google Fast Pair funcione corretamente em seu dispositivo Android, você deve habilitar as notificações pop-up para o Google Play Services. Se as configurações estiverem desativadas, você não poderá emparelhar os dispositivos inteligentes e ver suas notificações durante a conexão/após a conexão. Você deve seguir as etapas abaixo para ativar as notificações do Google Play Services.

Primeiro, você precisa habilitar as notificações para o Serviços do Google Play no seu telefone Android.

no seu telefone Android. Vou ao Configurações .

. Selecione Aplicativos e notificações .

. Clique em Serviços do Google Play .

. Depois disso, selecione Notificações. Permitir.

Ativar Google Fast Pair no dispositivo Android

Os usuários estão ansiosos para aprender sobre as etapas para habilitar o Google Fast Pair em dispositivos Android. Listamos as etapas abaixo para você, verifique-as.

Para telefones Pixel

Em primeiro lugar, abra Configurações no seu dispositivo Android.

no seu dispositivo Android. Depois disso, vá para Sobre telefone .

. Selecione Verifique se há atualizações .

. Se o sistema for executado no Android 14, vá para a próxima etapa. Mas se o sistema não estiver rodando no Android 14, você deve aguardar o download e a instalação das atualizações.

Depois de verificar a versão do Android, feche o aplicativo.

Agora, visite novamente Configurações no telefone Android.

Depois disso, vá para a opção de Dispositivos conectados ou opções relacionadas a Conexões ou compartilhamento . (Você deve visitar a opção onde Bluetooth, VPN, WiFi, etc. estão disponíveis.)

ou opções relacionadas a . (Você deve visitar a opção onde Bluetooth, VPN, WiFi, etc. estão disponíveis.) Agora, você verá a opção de Par Rápido (Dispositivo Pixel) / Conexão rápida nas proximidades ou relacionado a ele (outros dispositivos Android).

Clique em Par Rápido e ative-o.

e ative-o. Agora, quando você retirar seu dispositivo inteligente e iniciar o emparelhamento, a notificação de emparelhamento aparecerá na tela. Você tem que tocar par. O dispositivo será emparelhado; agora, você pode usá-lo sem seguir o longo procedimento repetidamente.

Para outros telefones Android

Em primeiro lugar, abra Configurações no seu dispositivo Android.

no seu dispositivo Android. Depois disso, vá para Sobre telefone .

. Selecione Verifique se há atualizações .

. Se o sistema for executado no Android 14, vá para a próxima etapa. Mas se o sistema não estiver rodando no Android 14, você deve aguardar o download e a instalação das atualizações.

Depois de verificar a versão do Android, feche o aplicativo.

Agora, visite novamente Configurações no telefone Android.

Depois disso, vá para a opção de Conexões ou compartilhamento . (Você deve visitar a opção onde Bluetooth, VPN, WiFi, etc. estão disponíveis.)

. (Você deve visitar a opção onde Bluetooth, VPN, WiFi, etc. estão disponíveis.) Agora, você verá a opção de Conexão rápida nas proximidades ou relacionado a ele.

Quando você ver a opção, habilite-a. É isso.

O emparelhamento rápido está ativado e você pode emparelhar os dispositivos inteligentes facilmente.

Como desativar o emparelhamento rápido do Google em telefones Android

Se você não quiser usar o recurso Google Fast Pair em telefones Android, siga as etapas listadas abaixo para desativá-lo.

Abrir Configurações no seu telefone Android.

no seu telefone Android. Vá para a opção Dispositivos conectados ou Conexões ou Compartilhamento , que você usou para habilitar.

que você usou para habilitar. Depois disso, escolha Par rápido e desativá-lo. Se você tiver um telefone não Pixel, desligue Conexão rápida nas proximidades ou configurações semelhantes. É isso.

Empacotando

Existem vários tipos de dispositivos inteligentes que usamos no dia-a-dia. Para usar todos esses dispositivos, temos que emparelhá-los ou conectá-los para obter acesso a eles. Temos que ativar o Bluetooth para emparelhá-los e procurar o dispositivo no dispositivo Bluetooth emparelhado para conectá-lo. Com a ajuda do Fast Pair, você não precisará seguir etapas tão demoradas. Neste guia, listamos as etapas que você deve seguir para ativar/desativar o Fast Pair. É isso para este guia. Siga os passos corretamente para ativar o Fast Pair.

