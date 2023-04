Como ativar o PCH em PCH.com/final com código de ativação (2023)

PCH significa Publisher Clearing House. Embora reivindicada como uma empresa de marketing direto, a PCH negocia sorteios e grandes recompensas em dinheiro. Além disso, comercializa mercadorias e assinaturas de revistas. No entanto, com o PCH oferecendo tantas recompensas para seus usuários, todos os dias, mais e mais pessoas estão dispostas a aderir. Em contraste, a maioria deles não sabe que www.pch.com/final requer um código de ativação. Aqui está o nosso guia para ajudá-lo com isso.

O que é o código de ativação www.pch.com/final?

O código de ativação www.pch.com/final é um código de 5 palavras fornecido pela Publishers Clearing House. Este código é usado essencialmente para participar de sorteios e ganhar recompensas em dinheiro. Às vezes, também é usado para promoções. A partir de agora, o código consiste em 2 letras e 3 números. Além disso, este código é um método para verificar e ativar sua entrada na competição de apostas da PCH.

Este código é extremamente importante se você deseja retirar suas recompensas após sorteios. No entanto, o código é sensível ao tempo e requer ativação rápida. Se você não fizer isso a tempo, não receberá as recompensas. Então, sem mais delongas, vamos começar.

Como ativar e usar o código de ativação www.pch.com/final?

Agora que você tem o código de ativação www.pch.com/final em mãos com seu nome, pode iniciar o processo de ativação. Primeiro de tudo, você precisa abrir o envelope e sem mexer no meio do papel.

Depois de ver o núcleo corretamente, você está pronto para começar. Lembre-se, o código consiste em 3 números e 2 palavras. Portanto, se você encontrar algo mais longo do que isso, não é o código. Siga estas etapas para ativá-lo:

Acesse este URL e insira seus dados com precisão. Uma vez feito, toque em Agir agora. Você será levado a uma nova página onde deverá inserir o código de 5 letras. Digite o código e clique em Digitar. Certifique-se de que todos os detalhes inseridos na primeira etapa estejam corretos, de acordo com o seu conhecimento. Clique em Continuar.

É isso. Agora, se você for um desses sortudos, pode ganhar $ 15 milhões de uma vez e se tornar um milionário.

Como Participar do Sorteio PCH?

Se você deseja participar do sorteio da PCH, siga estas etapas e pronto:

Acesse pch.com e clique em Entrar no canto superior direito. Na página de login, clique em Registrar. Insira seus dados com precisão. Clique em Continuar. Você receberá um OTP em seu número de telefone e um código de verificação em seu e-mail. Insira ambos em seus devidos lugares e clique em Register.

Agora você está registrado. Volte para pch.com e jogue qualquer jogo que desejar. Se você ganhar qualquer preço, receberá uma ativação via correio em seu endereço registrado.

Ao obter o código de ativação e inseri-lo usando as etapas discutidas acima, você poderá sacar seus ganhos para sua conta bancária após a dedução dos impostos.

Como ganhar sem www.pch.com/final código de ativação?

Se você ainda não recebeu o código de ativação, não se preocupe porque você não ganhou nada até agora. Se você tivesse vencido qualquer competição no pch.com, você a teria recebido. No entanto, mesmo sem o código de ativação www.pch.com/final, você é elegível para participar do sorteio semanal de US$ 25.000. Siga estas etapas para fazê-lo:

Acesse www.pch.com. Quando a página abrir, role para baixo abaixo. Clique em GANHE. Na próxima página, clique novamente em EU QUERO GANHAR. Agora faça login ou registre-se usando as etapas acima. Clique em ganhee você será alistado para o sorteio.

É isso. Embora você não possa participar do sorteio de $ 15 milhões, $ 25.000 também não é ruim. Você pode começar com isso e, assim que conseguir algum dinheiro, receberá o código de ativação e participará dos sorteios massivos.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode usar o código de ativação em www.pch.com/final. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida, entre em contato com PCH.com ou comente abaixo.

LEIA TAMBÉM: