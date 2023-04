Como ativar o YouTube TV via tv.youtube tv/start (2023)

Com bilhões de espectadores mensais, o YouTube é uma das plataformas de vídeo on-line mais populares que todos adoram navegar. Existem milhares de criadores disponíveis no YouTube que estão indo muito bem com seus vídeos do YouTube. À medida que as coisas estão crescendo, os espectadores também adoram assistir programas, filmes, séries da web e mais conteúdo de formato longo no YouTube TV. Milhões de usuários compraram assinaturas do YouTube TV apenas por causa da grande oferta de assinaturas e canais disponíveis.

À medida que o YouTube cresce diariamente, também expande seus serviços para diferentes Smart TVs. Para tornar mais fácil para os usuários verificarem suas assinaturas e assistirem ao YouTube TV em suas Smart TVs, os desenvolvedores criaram a maneira mais direta. Mas alguns usuários estão confusos sobre como ativar o YouTube TV em sua TV com a ajuda de tv.youtube tv/start. Estamos aqui com o guia onde listaremos as etapas para concluir a ativação em sua Smart TV.

O que é tv.youtube tv/start?

Se você comprou uma assinatura do YouTube TV, deve ativá-la em seu dispositivo para assistir. Ativar o YouTube TV na Smart TV é muito simples e fácil. Você tem que seguir alguns passos simples para fazer isso. Além disso, ao ativar o YouTube TV na sua Smart TV, você deve visitar o portal de ativação do YouTube TV. O tv.youtube.com/start é o portal onde você deve inserir o código que está recebendo na Smart TV para ativá-lo. O processo de ativação do YouTube TV é simples e listamos as etapas abaixo. Esperamos que, com a ajuda das etapas listadas abaixo, você consiga ativar o YouTube TV em sua Smart TV facilmente.

Como ativar o YouTube TV via youtube.tv/activate code

Estamos aqui com as etapas que você precisa seguir para ativar o YouTube TV na sua Smart TV. Também listaremos as etapas, principalmente para a outra smart TV, portanto, verifique as etapas de acordo com a sua Smart TV abaixo.

Em primeiro lugar, ligue o seu TV inteligente .

. Vá até a loja e procure por YouTube TV .

. Depois disso, baixe e instale o Aplicativo YouTube TV na sua SmartTV.

na sua SmartTV. Depois que o aplicativo for baixado e instalado, abra-o.

Agora, você será exibido com um código na sua Smart TV. Anote.

Depois disso, visite o tv.youtube.com/start portal no navegador do seu smartphone ou outro dispositivo.

portal no navegador do seu smartphone ou outro dispositivo. Agora, entre no código que está sendo exibido na Smart TV.

que está sendo exibido na Smart TV. Aguarde até que o código seja verificado. É isso.

Ative o YouTube TV via tv.youtube tv/start no Samsung

Os usuários da Samsung Smart TV que desejam ativar o YouTube TV precisarão seguir as etapas listadas abaixo para iniciar o YouTube TV com a ativação.

Ligue o seu smart tv samsung .

. aperte o Botão Início e vá para o Aplicativo .

e vá para o . Procure o Aplicativo YouTube TV .

. Agora, clique no Instalar botão.

botão. Aguarde a conclusão da instalação.

Depois disso, abra o Aplicativo YouTube TV .

. Agora, faça login no Aplicativo .

. Clique em alguns programas para começar a assistir.

Você será exibido com o código de ativação na tela. Anote.

Visite a tv.youtube.com/start portal no navegador do seu dispositivo.

portal no navegador do seu dispositivo. Quando o site for aberto, digite o código.

Clique em Continuar, e a ativação será concluída.

Como ativar o YouTube TV via tv.youtube tv/start no Roku TV

Se você for um usuário do Roku TV, deverá seguir as etapas listadas abaixo para ativar o YouTube TV.

Primeiro, baixe e instale o Aplicativo YouTube TV na sua TV Roku.

na sua TV Roku. Agora, faça login na conta.

Depois disso, você receberá o código para anotar em algum lugar.

Visite a tv.youtube.com/start portal no navegador do seu dispositivo.

portal no navegador do seu dispositivo. Introduzir o código que você tem na sua TV, e clique em Continuar .

que você tem na sua TV, e clique em . Aguarde até que o processo de ativação seja concluído. É isso.

Como ativar o YouTube TV via tv.youtube tv/start no Amazon Fire TV

Para ativar o YouTube TV via tv.youtube tv/start no Amazon Fire TV, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Ligue o seu Amazon FireTV .

. Procure o YouTube TV aplicativo.

aplicativo. Depois disso, instale o aplicativo e faça login no aplicativo.

Agora, você receberá o código.

Visite a tv.youtube.com/start portal no navegador do seu dispositivo ou PC.

portal no navegador do seu dispositivo ou PC. Digite o código de ativação lá e clique em Continuar .

. Aguarde até que o processo seja concluído.

Como ativar o YouTube TV via tv.youtube tv/start na TV LG e Sony

Aqueles com LG e Sony TV precisarão seguir as etapas listadas para ativar o YouTube TV abaixo.

Primeiro de tudo, baixe e instale o YouTube TV Aplicativo.

Aplicativo. Agora, abra o aplicativo e faça login nele.

Você receberá o código de ativação na tela.

Agora, visite o tv.youtube.com/start no navegador do seu dispositivo ou computador.

no navegador do seu dispositivo ou computador. Digite o código. Clique em Continuar .

. Aguarde a conclusão da ativação.

Como ativar o YouTube TV via tv.youtube tv/start no Vizio

Para ativar o aplicativo YouTube TV no seu Vizio, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o YouTube TV aplicativo no seu Vizio.

aplicativo no seu Vizio. Faça login no aplicativo e anote o código de ativação exibido.

Visite a tv.youtube.com/start portal no navegador do seu dispositivo.

portal no navegador do seu dispositivo. Introduzir o código que está sendo exibido na tela.

que está sendo exibido na tela. Clique em Continuare aguarde a conclusão da ativação.

Como corrigir o erro de código incorreto em tv.youtube.com/start?

Muitos usuários relataram ter recebido o erro de código incorreto no portal de ativação do YouTube TV. Se você também estiver tendo o mesmo problema, sugerimos que reinicie a TV novamente e abra o aplicativo YouTube TV. O código de ativação na tela é válido apenas por um minuto. Portanto, você deve concluir o procedimento de ativação em 2 minutos. Se você ainda estiver recebendo o mesmo erro, atualize o portal de ativação e verifique se o dispositivo e a smart TV estão conectados com uma conexão de internet de alta velocidade. Você pode verificar a velocidade da conexão com a Internet com a ajuda deste guia. Depois de atualizar a página, verifique se a ativação do código está funcionando ou não.

Conclusão

Milhões de usuários têm assinaturas do app YouTube TV. Muitos deles buscam o procedimento para concluir a ativação do App para que possam começar a assistir as séries e filmes em sua Smart TV. Neste guia, listamos o procedimento que os usuários devem seguir para ativar o aplicativo YouTube TV em sua Smart TV. Também listamos maneiras de tentar se você estiver recebendo o erro de código incorreto. É isso para este guia.

LEIA TAMBÉM: