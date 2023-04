Como baixar a atualização infantil do Sims 4 no PC e console (2023)

The Sims 4 é um jogo de simulação de vida social publicado pela Electronic Arts. Depois de ver o crescimento e a mania do jogo, os desenvolvedores começaram a trabalhar para fornecer atualizações mais interessantes para os jogadores. Como o jogo é baseado no jogo de simulação da vida social, é óbvio que você receberá diferentes atualizações relacionadas a ele.

Recentemente, os desenvolvedores do jogo lançaram uma nova atualização do The Sims 4, incluindo o bebê. Os jogadores agora poderão criar os bebês que tiverem para tornar o jogo mais interessante. Neste guia, explicaremos tudo sobre o The Sims 4 e a atualização que os desenvolvedores lançaram. Então, vamos começar com ele.

Os jogadores ficaram entusiasmados com a atualização do The Sims 4 Infant por vários motivos. Como já listamos acima, The Sims 4 é um jogo de simulação de vida, então ele é feito para quem quer jogar um jogo tão empolgante que dá liberdade para fazer o que quiser. Os jogadores também exigiram diferentes atualizações para o jogo para torná-lo mais interessante. Como os diferentes estágios dos jogos incluem várias idades de vida, os jogadores estavam perdendo o estágio infantil de suas vidas.

Os jogadores também começaram a exigir a atualização do The Sims 4 Infant. Foi apenas porque eles amaram o jogo e seu conceito. Então eles estavam pedindo aos desenvolvedores para adicionar a atualização Infant. Com o lançamento do The Sims 4 Infant Update, os jogadores sentirão a fase infantil da vida novamente. Os jogadores terão acesso ao estágio Infantil e pegarão o bebê que precisam criar no jogo. E sabemos que não será uma tarefa fácil.

No entanto, os jogadores vão adorar o jogo mais do que a atualização anterior, pois verão seus bebês fofos no jogo. Então isso é algo que vai ser mais interessante para os usuários. Os jogadores também estão entusiasmados com a atualização e agora estão procurando as etapas para baixar o The Sims 4 Infant Update. O jogo está disponível para PC e consoles. Portanto, listaremos as etapas adequadamente para que você possa baixar o The Sims 4 Infant Update sem problemas.

Os jogadores estão ansiosos para baixar o The Sims 4 Infant Update em seus PCs. Eles estão procurando maneiras de baixar a atualização. É apenas por causa da nova atualização que será lançada. No entanto, milhares de usuários instalarão o aplicativo pela primeira vez em seus sistemas. No entanto, para facilitar o seu entendimento e jogar sem problemas, sugerimos que verifique os requisitos mínimos do sistema para rodar o jogo. Listamos os requisitos do sistema abaixo, verifique-os. Depois disso, você encontrará as etapas que precisará seguir para baixar o The Sims 4 Infant Update no seu PC.

Verifique os requisitos do sistema

Os jogadores precisam verificar os requisitos do sistema para que o jogo seja executado. Hoje em dia, cada vez mais jogos e aplicativos pesados ​​estão sendo lançados na loja de aplicativos. Todos os aplicativos e jogos agora vêm com seus requisitos de sistema.

Se o seu sistema não consegue executar nenhum dos jogos do seu sistema, é apenas porque o dispositivo não atende aos requisitos mínimos para executar o jogo. Listamos os requisitos de sistema do jogo para você, para que os jogadores possam verificar e comparar com os jogadores que irão baixá-lo.

Requisitos Mínimos do Sistema

DirectX: Versão 11

Versão 11 Gráficos: 128 MB de RAM de vídeo e suporte para Pixel Shader 3.0.

128 MB de RAM de vídeo e suporte para Pixel Shader 3.0. Placas de vídeo: NVIDIA GeForce 6600, ATI Radeon X1300, Intel GMA X4500

NVIDIA GeForce 6600, ATI Radeon X1300, Intel GMA X4500 Memória: 4 GB RAM

4 GB RAM Rede: Conexão internet banda larga

Conexão internet banda larga SO: 64 bits necessários. Windows 10

64 bits necessários. Windows 10 Processador: 3 GHz Intel Core i3-3220, AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz

3 GHz Intel Core i3-3220, AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz Armazenar: 26 GB de espaço disponível

Requisitos de sistema recomendados

DirectX: Versão 11

Versão 11 Gráficos: 1 GB de RAM de vídeo, NVIDIA GTX 650, AMD Radeon HD 7750

1 GB de RAM de vídeo, NVIDIA GTX 650, AMD Radeon HD 7750 Memória: 8 GB RAM

8 GB RAM Rede: Conexão internet banda larga

Conexão internet banda larga SO: Windows 10 de 64 bits

Windows 10 de 64 bits Processador: Intel core i5 (4 núcleos), AMD Ryzen 5 ou superior

Intel core i5 (4 núcleos), AMD Ryzen 5 ou superior Armazenar: 51 GB de espaço disponível

Se o seu sistema atende aos requisitos mínimos de sistema para executar o jogo, você deve seguir as etapas listadas abaixo para baixar o The Sims 4 Infant Update.

Em primeiro lugar, abra o Vapor aplicativo.

aplicativo. Depois disso, vá para o Biblioteca Seção.

Seção. Agora, clique no jogo e clique com o botão direito nele.

Você verá as novas atualizações do jogo lá.

Baixe as atualizações mais recentes, que contêm The Sims 4 Infant Update.

Aguarde a instalação da atualização. Depois disso, reinicie o sistema e comece a jogar.

Se você ainda não baixou o jogo e deseja a atualização do The Sims 4 Infant, siga as etapas listadas abaixo.

Primeiro de tudo, baixe e instale o Aplicativo Steam .

. Tipo The Sims 4 na barra de pesquisa.

na barra de pesquisa. Depois disso, baixe o jogo em seu sistema.

Após a conclusão do download, aguarde a conclusão da instalação.

Depois disso, comece a jogar no seu sistema. É isso.

Os jogadores com console que desejam baixar a atualização do The Sims 4 Infant devem seguir os passos abaixo.

Em primeiro lugar, abra o Cardápio em seu console.

em seu console. Agora, vá para o Loja de jogos .

. Lá você encontrará a opção de Verifique se há atualizações .

. Toque na opção e aguarde o console verificar as atualizações do jogo.

Se houver alguma nova atualização disponível, comece a baixá-la.

Após o download, aguarde a instalação dos arquivos do jogo. É isso.

Empacotando

Milhares de jogadores esperavam que o Estágio Infantil fosse adicionado ao The Sims 4. Eles também queriam experimentar o Estágio Infantil no jogo. A atualização já está disponível para o jogador, então eles estão procurando as etapas para baixá-la em seu PC e console. Neste guia, listamos as etapas pelas quais você poderá baixar a atualização facilmente.

LEIA TAMBÉM: